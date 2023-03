USA, mamma di 37 anni uccide i due figli per vendicarsi di suo marito Veronica Youngblood, 37 anni, ha ammesso di aver sedato e ucciso Sharon Castro, 15 anni, e Brooklynn Youngblood, 5 anni.

A cura di Davide Falcioni

Una donna statunitense della Virginia è stata condannata per aver ucciso i suoi due figli in un apparente tentativo di vendicarsi del suo ex marito. Veronica Youngblood, 37 anni, ha ammesso di aver sedato e ucciso Sharon Castro, 15 anni, e Brooklynn Youngblood, 5 anni, nel 2018, ma dopo l'arresto si è dichiarata non colpevole adducendo a problemi di salute mentale, una versione alla quale tuttavia i giudici non hanno creduto.

Mentre sua figlia adolescente stava morendo, Veronica ha chiamato il suo ex marito Ron Youngblood per dire che lo odiava e che aveva sparato ai bambini. Il movente del delitto sarebbe stato la vendetta: la donna avrebbe voluto farla pagare all'ex, che aveva deciso di trasferirsi con i figli in un'altra casa. L'omicidio è stato definito dai magistrati "malvagio, egoista e deliberato".

Stando a quanto emerso nel corso del processo Veronica Youngblood sarebbe cresciuta in un ambiente molto difficile: figlia di genitori molto poveri, è stata a lungo abusata sessualmente da molti membri della sua famiglia, alcuni dei quali l'hanno anche obbligata a prostituirsi. È stato infatti un suo cliente a metterla incinta del primo figlio, quando aveva appena 16 anni.

La donna ha ucciso i suoi due figli nell'agosto del 2018: il piccolo Brooklynn è morto per un colpo di pistola alla testa. Sharon ha chiamato la polizia dopo essere stata colpita una volta alla schiena e una volta al petto e agli agenti ha riferito che sua madre aveva sparato loro. La quindicenne è morta poche ore dopo in ospedale. Veronica è stata arrestata dalla polizia il 6 agosto e non ha opposto alcune resistenza.