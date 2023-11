USA, l’Ohio approva il diritto all’aborto in Costituzione. Biden: “Una vittoria per le donne” Gli elettori dell’Ohio hanno approvato con il 56 per cento dei voti favorevoli l”Ohio Issue 1′, una misura che stabilisce il diritto all’interruzione di gravidanza nella Costituzione dello Stato americano centro-occidentale.

A cura di Davide Falcioni

Lo stato dell'Ohio si è schierato a favore dell'aborto. Gli elettori hanno infatti approvato con il 56 per cento dei voti favorevoli l"Ohio Issue 1′, una misura che stabilisce il diritto all'interruzione di gravidanza nella Costituzione dello Stato americano centro-occidentale. Il risultato della consultazione costituisce un'innegabile vittoria per il movimento Pro Choice ampliando le possibilità per l'interruzione volontaria di gravidanza. Sarà ora impossibile per lo Stato interferire nelle "decisioni riproduttive" dei cittadini, compreso contraccezione e trattamenti di fertilità.

Mini Timmaraju, presidente di Reproductive Freedom for All, ex Naral, ha commentato: "Ancora una volta, gli elettori hanno inviato un messaggio chiaro ai repubblicani e agli estremisti contrari all'aborto: crediamo nel diritto all'interruzione di gravidanza e siamo la maggioranza". Per i democratici si tratta di un importante successo in vista delle elezioni presidenziali del 2024. "Gli americani hanno votato ancora una volta per proteggere le loro libertà fondamentali, e la democrazia ha vinto", ha detto Joe Biden.

Per il capo della Casa Bianca "gli elettori dell'Ohio e del resto del Paese hanno respinto i tentativi dei repubblicani Maga (i supporter di Donald Trump, ndr) di imporre divieti estremi sull'aborto che metterebbero a rischio la salute e le vite delle donne, le costringerebbero a viaggiare per centinaia di miglia per curarsi, e minaccerebbero di criminalizzare i medici e gli infermieri per aver somministrato le cure che i loro pazienti necessitano". L'Ohio è il settimo Stato a proteggere il diritto all'interruzione di gravidanza dopo che la Corte Suprema, lo scorso anno, ha abolito il diritto federale all'interruzione di gravidanza stabilito nel 1973 con la sentenza Roe contro Wade.

A seguito del referendum inoltre l'Ohio diventa il 24esimo stato USA a legalizzare la marijuana per uso ricreativo. Secondo le proiezioni di Cnn, gli elettori hanno infatti approvato una misura che legalizza e regola la coltivazione, il possesso, la vendita, l'acquisto e l'uso di marijuana per gli adulti di oltre 21 anni. Sulla vendita di marijuana sarà imposta una tassa che andrà a finanziare vari programmi sociali.