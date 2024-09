USA, freschi sposi litigano col testimone subito dopo il matrimonio: lo investono e lo uccidono

I fatti sono avvenuti lo scorso 30 agosto a Flint, in Michigan. In manette per l’omicidio di Terry Taylor Jr, 29 anni, sono finiti James Douglas Shirah e Savanah Collier. Al volante del Suv c’era il 22enne ora accusato di omicidio di secondo grado.