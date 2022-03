Usa, l’italiano Diego Damis ucciso a coltellate mentre tornava a casa: l’omicidio a Chicago È stato ucciso a coltellate in un sobborgo di Chicago l’italiano Diego Damis, 41 anni, trovato morto lo scorso venerdì in un parco. Si era trasferito negli Usa nel 2015 e lavorava come barista.

A cura di Chiara Ammendola

Sarebbe rimasto vittima di una rapina l'italiano Diego Damis, 41enne umbro originario di Assisi, ucciso a coltellate lo scorso venerdì a Chicago, negli Stati Uniti. L'uomo, che viveva nella città dello stato dell'Illinois, dal 2015 sarebbe stato aggredito il 25 febbraio nei pressi di Hyde Park, precisamente a South Greenwood Avenue, mentre tornava a casa al termine di una giornata di lavoro al The Cove Lounge, dove era stato assunto come barista.

Diego Damis si era trasferito negli Usa nel 2015

La notizia è stata diffusa in Italia solo oggi e secondo quanto riportato dalla stampa locale statunitense al momento non sarebbe stato fermato nessuno per il suo omicidio. Le indagini infatti sarebbero ancora in corso. Secondo quanto ricostruito finora sembra che il cadavere del 41enne sia stato rinvenuto dagli agenti di polizia intorno alle 8.38 del mattino a Kenwood, sobborgo di Chicago. Inutile la corsa al Chicago Medical Center, per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'aggressione: secondo un primo esame del medico legale infatti Diego sarebbe stato colpito da numerose coltellate. La prima ipotesi comunque è che si sia stato vittima di una rapina.

L'appello degli amici: Chiunque sa parli

Tanti i messaggi di cordoglio per il 41enne umbro che, oltre a lavorare come barista era anche un musicista, pittore e giocatore di scacchi. "Un uomo gentile e perfetto, non meritava di morire in quel modo", le parole della sorella Claudia riportate dal Chicago Suntimes. "Chiunque sappia qualcosa parli – scrive invece un amico su Facebook – Diego Damis non se lo meritava. Qualsiasi informazione può essere utile alla polizia. Fatevi avanti". Intanto la sorella Laura e il fratello Andrea partiranno per gli Stati Uniti dove sono in programma i funerali di Diego che sarà poi cremato e tumulato a Chicago.