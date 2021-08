Usa, Fauci chiede vaccino anti Covid obbligatorio per gli insegnanti L’immunologo Anthony Fauci chiede di rendere obbligatorio il vaccino per gli insegnanti negli Stati Uniti: “Abbiamo avuto 615.000 morti e siamo in una grande ondata mentre si avvicina l’autunno, la stagione scolastica. Questa è una faccenda molto seria”. Lo scienziato ha precisato che non arriverà nessuna imposizione dal governo centrale, e che la decisione spetterà ai governatori.

A cura di Annalisa Cangemi

Continua l'emergenza sanitaria negli Stati Uniti, e la pandemia richiede un intervento dedicato per il mondo della scuola. il Il direttore dell'Istituto nazionale di allergologia e malattie infettive, Anthony Fauci, principale consulente medico della Casa Bianca sul Covid, intervenendo ad una trasmissione di MSNBC, ha dichiarato che sosterrà qualsiasi iniziativa dei governi locali per imporre il vaccino agli insegnanti. "Farò arrabbiare molte persone su questo tema, ma penso che dovremmo rendere obbligatorie le vaccinazioni per gli insegnanti", ha ribadito l'epidemiologo, spiegando che gli Stati Uniti sono in una situazione critica: "Abbiamo avuto 615.000 morti e siamo in una grande ondata mentre si avvicina l'autunno, la stagione scolastica. Questa è una faccenda molto seria".

Fauci auspica che le persone comprendano "perché è tanto importante vaccinarsi". Lo scienziato ha precisato che non arriverà nessuna imposizione dal governo federale e che serve piuttosto agire localmente per frenare la diffusione del virus: "Credo che ci troviamo in una situazione talmente grave che in base a certe circostanze le direttive dovrebbero essere emanate", ha affermato. E queste direttive, ha aggiunto, dovrebbero "assolutamente" venire dai governatori.

La variante Delta del Covid ha fatto salire vertiginosamente il numero di casi giornalieri, schizzati a oltre 100mila casi di Covid al giorno, e i tassi di ospedalizzazione sono in aumento, soprattutto nelle parti del Paese in cui c'è un minore numero di cittadini immunizzati. In diversi Stati in cui i leader locali hanno resistito all'obbligatorietà delle mascherine, i contagi sono particolarmente alti tra i bambini.

Verso obbligo vaccino per le forze armate

Intanto ai membri delle forze armate statunitensi sarà richiesto il vaccino contro il Covid-19 a partire dal prossimo mese, in base a un piano presentato lunedì dal Pentagono e approvato dal presidente Joe Biden. Nei promemoria distribuiti a tutte le truppe, i vertici del Pentagono hanno affermato che il vaccino è un passo necessario per mantenere l'efficenza militare.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha spiegato che la scadenza di metà settembre potrebbe essere accelerata se il vaccino riceve l'approvazione finale della FDA o se i tassi di infezione continuano ad aumentare. "Cercherò l'approvazione del presidente per rendere obbligatori i vaccini non più tardi di metà settembre, o immediatamente dopo" l'autorizzazione da parte della Food and Drug Administration "a seconda dell'evento che si verifica per primo", ha detto Austin nella sua nota.

Il piano del Pentagono tiene conto del tempo che serve alla FDA per dare l'approvazione finale al vaccino Pfizer, che è prevista per l'inizio del prossimo mese. Senza quell'approvazione formale, Austin ha bisogno di una deroga da Biden per rendere obbligatori i vaccini, e Biden ha già detto di essere favorevole. In una dichiarazione lunedì, Biden ha infatti affermato di sostenere fortemente il messaggio di Austin e il piano per aggiungere il vaccino Covid "all'elenco delle vaccinazioni richieste per i nostri militari in servizio entro la metà di settembre".