USA, donna sbaglia il nome del vaccino anti Covid nel certificato: arrestata Una 23enne dello Stato USA dell’Illinois è stata arrestata sabato scorso all’aeroporto internazionale Daniel K. Inouye di Honolulu, nelle Hawaii, con un falso certificato di vaccinazione contro il Covid-19. Il documento affermava che Chloe Mrozak aver ricevuto il vaccino “Maderna” e non il vaccino Moderna…

A cura di Biagio Chiariello

Il tentativo di una donna non vaccinata di godersi una vacanza alle Hawaii evitando la quarantena di 10 giorni (prevista nelle isole del Pacifico facenti parte degli States) è stato ostacolato da un problema di ortografia. Chloe Mrozak, 24 anni, è stata arrestata sabato all'aeroporto internazionale Daniel K. Inouye di Honolulu con l'accusa di falsificazione di documenti di vaccinazione anti Covid. La sua cauzione è stata fissata a $ 2.000, secondo la stazione locale KHON-TV. Quando la giovane è arrivata per la prima volta alle Hawaii il 23 agosto, l'amministratore del programma statale Safe Travels ha riferito che la sua tessera di vaccinazione contro il Coronavirus era probabilmente fraudolenta. Mrozak, residente nello Stato USA dell'Illinois, sarebbe stata immunizzata in Delaware da due membri della Guardia Nazionale identificati come "cpl wolf" e "ssgt montey", secondo la sua tessera vaccinale, si legge su LawAndCrime.com. Ma le autorità delle Hawaii hanno accertato che nello Stato sulla East Coast USA non vi era alcuna traccia della vaccinazione di Mrozak. C'era un altro problema: sul certificato della 23enne il vaccino Moderna era diventato "Maderna".

Come è stata rintracciata Chloe Mrozak

Nonostante i sospetti iniziali, la donna è riuscita a lasciare l'aeroporto. Rintracciarla non è stato semplice: le autorità non sono riuscite a trovare una prenotazione presso l'hotel in cui ha affermato che avrebbe pernottato e la giovane non ha elencato le informazioni del viaggio di ritorno. L'agente speciale William Lau dell'ufficio del procuratore generale dello Stato ha affermato di aver identificato la Mrozak cercando sui social media e di aver trovato un account Facebook in cui si descriveva come una modella. La galleria fotografica mostrava la ragazza con un caratteristico tatuaggio sul fianco sinistro. Le forze dell'ordine hanno individuato una donna con un tattoo molto simile al bancone della Southwest Airlines all'aeroporto di Honolulu sabato e hanno arrestato Chloe Mrozak mentre tentava di tornare a casa. La donna sostiene di essere stata vaccinata dal suo stesso medico e di aver pagato per l'iniezione, secondo Hawaii News Now. Ma i vaccini contro il COVID-19 sono gratuiti negli Stati Uniti.