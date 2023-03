USA, centrale nucleare perde acqua radioattiva, lo comunica quattro mesi dopo Il problema era stato confermata il 22 novembre scorso. La società Xcel Energy ha comunicato che la perdita è stata limitata “al sito dell’impianto” di Monticello, vicino a Minneapolis, e l’acqua contaminata “non è stata rilevata al di fuori delle strutture o nell’acqua potabile locale”

A cura di Biagio Chiariello

Le autorità dello Stato USA del Minnesota hanno rivelato che una centrale nucleare vicino alla città di Minneapolis ha subito una perdita di acqua radioattiva di oltre 1,5 milioni di litri.

La problematica era stata confermata il 22 novembre scorso, ma solo giovedì 16 marzo la società Xcel Energy ha annunciato di aver “rilevato e trattato” la fuga di liquido contaminato in una centrale nucleare nel nord degli Stati Uniti, sottolineando che non c'è stato "alcun rischio" per gli abitanti e per l'ambiente.

“La Minnesota Pollution Control Agency [MPCA], in coordinamento con il Dipartimento della salute e il Dipartimento delle risorse naturali, sta monitorando gli sforzi di Xcel Energy per ripulire una fuoriuscita di acqua contaminata da trizio rilevata presso la centrale nucleare di Monticello dell’azienda“, si legge nel dichiarazione rilasciata dal MPCA.

Il trizio è un isotopo radioattivo dell’idrogeno. Dall’agenzia hanno precisato che Xcel Energy ha segnalato la perdita alla fine di novembre 2022 “dopo aver riscontrato risultati insoliti durante il controllo di routine delle acque sotterranee“, ma “la perdita si è fermata e non ha raggiunto il fiume Mississippi né ha contaminato le fonti di acqua potabile“. “In questo momento non ci sono prove che indichino un rischio per eventuali pozzi di acqua potabile nelle vicinanze dell’impianto“, hanno aggiunto.

La società stima di aver finora recuperato circa il 25% del trizio rilasciato. La perdita "proveniva da un tubo che correva tra due edifici".

Kirk Koudelka, vice commissario per il territorio e le iniziative strategiche dell’MPCA, ha affermato che “la massima priorità è proteggere i residenti e l’ambiente“. L’agenzia “lavora a stretto contatto con altre agenzie statali per supervisionare i dati di monitoraggio e le attività di pulizia di Xcel Energy”, ha aggiunto.

Da parte sua, Dan Huff, del Dipartimento della salute del Minnesota, ha assicurato a Fox 9 che l’incidente “non ha minacciato la salute di nessun cittadino” dello Stato.