USA, bimbo di 5 anni ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si sta tagliando i capelli in casa Il bambino è stato ucciso da colpi di arma da fuoco mentre era all'interno di una casa a tagliarsi i capelli. È accaduto a Bessemer, Alabama, dove qualcuno ha aperto il fuoco contro l'abitazione per ragioni che non sono state ancora chiarite.

A cura di Davide Falcioni

Brandon J.N., un bambino di appena cinque anni, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco mentre era all'interno di una casa a tagliarsi i capelli. È accaduto a Bessemer, Alabama, dove qualcuno ha aperto il fuoco contro l'abitazione per ragioni che non sono state ancora chiarite. Colpito anche il parrucchiere del bambino, che è stato trasportato in ospedale.

Stando a quanto reso noto dalla polizia la sparatoria è avvenuta alle 10:15 di domenica nell'isolato 500 della Seventh Avenue North di Bessemer. La madre di Brandon aveva portato suo figlio in casa per farsi tagliare i capelli, quando poco dopo qualcuno ha sparato diversi colpi – probabilmente con un fucile automatico – contro l'edificio. "Sappiamo che qualcuno che non era in casa ha sparato verso l'abitazione", ha detto il capo della polizia, aggiungendo che sono ancora in corso le indagini per identificare i responsabili.

Brandon è stato portato all'ospedale Children's of Alabama, dove è stato dichiarato morto alle 12:40 di domenica. Ricoverato anche il parrucchiere, le cui condizioni sono state dichiarate critiche. "Stiamo lavorando instancabilmente per raccogliere tutte le informazioni e le prove disponibili per determinare la sequenza degli eventi che hanno portato a questo tragico risultato", ha affermato il capo della polizia.

Quello di Brandon J.N. è stato il primo omicidio della città di Bessemer nel 2024 e il terzo in tutta la contea di Jefferson in un periodo di circa 24 ore. Sabato, infatti, sono stati commessi altri due delitti, uno a Birmingham e uno a Fairfield.