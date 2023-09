USA, bimba di 2 anni in overdose da fentanyl: salvata in extremis, arrestata la madre Una bambina di appena due anni di Portage, nel Wisconsin, è stata salvata in extremis da una overdose da fentanyl, analgesico 80 volte più potente della morfina.

A cura di Davide Falcioni

Una bambina di appena due anni di Portage, nel Wisconsin, è stata salvata in extremis da una overdose da fentanyl, il potente oppiaceo che si sta diffondendo a macchia d'olio negli Stati Uniti.

Il dipartimento di polizia di Portage e il dipartimento dello sceriffo della contea di Columbia hanno risposto a una chiamata di emergenza arrivata da East Howard Street; nella telefonata si riferiva che una bambina di 2 anni non respirava e non aveva polso. Una volta arrivati sul posto i soccorritori hanno constatato la gravità della situazione e fin da subito hanno sospettato che la piccola avesse assunto oppioidi. Alla bimba sono state quindi somministrate due dosi di Narcan, un farmaco da banco per l’inversione dell’overdose, e il medicinale ha fortunatamente sortito gli effetti voluti.

Dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione, la polizia ha trovato fentanil, marijuana, narcotici e accessori per confezionare sostanze stupefacenti. Sua madre, la trentatreenne Iris R. Salas Aguila, è stata arrestata con l'accusa di negligenza infantile e possesso di droga. La vicenda è resa ancora più preoccupante da un precedente, avvenuto appena pochi giorni fa: un bimbo di un anno morto per overdose, all'interno di un asilo nido di New York.

Gli ultimi episodi confermano una tendenza allarmante, che sta colpendo gli Stati Uniti. La diffusione del fentanyl, analgesico 80 volte più forte della morfina, sta generando molteplici episodi di spaccio e di abuso da parte dei cittadini americani. Il fentanyl, normalente utilizzato nell'ambito della terapia del dolore, viene impiegato anche nel corso manovre chirurgiche particolarmente invasive. Si tratta di una sostanza molto pericolosa: più alto è il dosaggio, maggiore è il rischio di un'overdose.