USA, Biden ha il Covid: salta evento a Las Vegas. Due terzi dei democratici vogliono che si ritiri

Joe Biden è positivo a Covid-19 ("Sto bene", ha comunque assicurato) e pensa al ritiro nella corsa alle Presidenziali di novembre: "È ricettivo sul futuro, chiede se Kamala Harris può vincere", secondo un retroscena della CNN.

A cura di Biagio Chiariello

Joe Biden ha il Covid e riflette ancora sulla possibilità di ritirarsi dalla corsa per le Presidenziali del 2024.

L'attuale numero uno della Casa Bianca era atteso a Las Vegas per un intervento ad un evento dell’organizzazione che rappresenta gli ispanici e i Latinos, ma è già rientrato in Delaware dove si metterà in autoisolamento nella sua casa di Rehoboth. Il presidente USA è stato ripreso mentre sale le scale dell'Air Force One, molto lentamente.

I sintomi sarebbero comunque lievi con frequenza respiratoria e temperatura normali. La sua temperatura è di meno di 37 gradi, e "il presidente ha ricevuto la prima dose di Paxlovid", ha detto il suo medico. "Mi sento bene", ha poi assicurato lo stesso Biden.

E sicuramente anche la positività al Covid fa crescere la pressione intorno al Presidente USA che aveva detto: “Mi ritiro dalla corsa alla Casa Bianca solo se me lo chiedono i medici”. Ma, dopo che diversi finanziatori dem hanno bloccato 90 milioni di donazioni ai dem, secondo quanto rileva un sondaggio di Ap-Nord Center per Public Affairs Research, per quasi i due terzi dei democratici Biden "dovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca".

Inoltre, dal sondaggio emerge che solamente 3 democratici su 10 sono fiduciosi del fatto che l’81enne sia in possesso delle capacità mentali per adempiere con efficacia ad un secondo mandato.

Che Biden stia pensando al ritiro lo rivela anche la Cnn: "È ricettivo sul futuro, chiede se Kamala Harris può vincere", mentre la speaker della camera Nancy Pelosi gli ha spiegato che i sondaggi lo danno perdente contro Donald Trump e che la sua sconfitta a novembre potrebbe compromettere anche le chance dei Dem di riconquistare la Camera. Questo il retroscena dell'emittente americana.