USA, agente di polizia uccisa a colpi di pistola 9 giorni prima del matrimonio Seara Burton, agente di polizia di Richmond, nell’Indiana, è morta cinque settimane dopo essere stata gravemente ferita alla testa dal proiettile esploso da un uomo.

A cura di Davide Falcioni

Seara Burton, agente di polizia di Richmond, nell'Indiana, è morta cinque settimane dopo essere stata gravemente ferita alla testa dal proiettile esploso da un uomo. La donna è stata colpita mentre stava regolando il traffico: erano gli ultimi giorni di lavoro per la 28enne, che di lì a poco sarebbe andata in ferie in vista delle nozze programmate per il 19 agosto.

L'agente Burton – entrata nel corpo di polizia cinque anni fa – dopo essere stata ferita è stata ricoverata in ospedale per tre settimane al Miami Valley Hospital di Dayton. Le sue ferite sono state descritte come "irrecuperabili" ed è stata poi trasferita in un'altra struttura ospedaliera il 3 settembre.

"È con profonda tristezza – ha scritto il dipartimento di polizia di Richmond – che annunciamo che l'agente Seara Burton è deceduta al Reid Health circondata dalla sua famiglia. Si è dovuta arrendere dopo essere stata ferita in un atto criminale avvenuto il 10 agosto 2022. Le disposizioni finali sono in sospeso e verranno comunicate quando i dettagli saranno disponibili. Unitevi a noi nel conservare Seara e la sua famiglia nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. Ringraziamo di cuore la comunità di Richmond e coloro che hanno sostenuto Seara, la sua famiglia e il Dipartimento da vicino e lontano. Grazie a tutti coloro che hanno dimostrato un sostegno incredibile in questo momento molto difficile, tra cui il Dipartimento di Polizia di Dayton, la Polizia di Stato dell'Indiana, l'Ordine della Polizia dello Stato dell'Indiana, i vigili del fuoco di Richmond e la contea di Wayne reparto riff, così come molte altre agenzie".