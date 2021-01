Quando sono arrivati i camion con centinaia di fiale del vaccino Moderna nella giornata di lunedì 18 gennaio 2021 in 35 siti in tutto il Maine, i lavoratori li hanno aperti per ispezionare le fiale di un'altra spedizione chiave negli sforzi per l'immunità contro il virus.

Quando hanno guardato i termometri elettronici fuori dalle scatole, hanno subito capito che c'era un problema: la X rossa sugli schermi dei monitor li avvisava che le fiale si erano guastate a causa di temperature inadeguate alla conservazione. Lo Stato ora potrebbe dover buttare 4.400 dosi.

I vaccini sprecati in Michigan

La notizia è arrivata lo stesso giorno in cui le autorità del Michigan hanno annunciato la stessa sorte anche per un'altra spedizione del vaccino Moderna contenente quasi 12.000 dosi, un numero spropositato per la popolazione la cui domanda resta alta. Anche questo carico è stato rovinato dalla temperatura sbagliata di conservazione. Entrambi i casi hanno evidenziato un problema logistico importante nella distribuzione dei vaccini contro il Covid che devono essere conservati tra -25 gradi Celsius e -15 gradi. Le scorte di vaccini a disposizione degli Stati Uniti iniziano a scarseggiare e dunque ogni dose resta preziosa per la popolazione degli Stati Uniti, in corsa per l'immunizzazione della sua popolazione

Il Governatore del Michigan

Le dosi del vaccino viziate in seguito all'errata conservazione non sono state somministrate a nessuno, ma già si è in attesa per un carico sostitutivo del siero che possa rispondere alla domanda della popolazione. Il governatore del Michigan Gretchen Whitmer si è dichiara frustrata dalla notizia. "Ogni vaccino è importante – ha dichiarato – ma non è colpa dello stato del Michigan. Fa parte della strada accidentata che stiamo attraversando tutti dal punto di vista nazionale"