Uragano Helene, giornalista salva in diretta una donna intrappolata nella sua auto: "Non potevo non aiutarla" Bob Van Dillen, meteorologo della Fox Weather, nelle scorse ore è diventato un eroe. Mentre si trovava ad Atlanta per documentare la violenza dell'uragano Helene, che si è abbattuto sulla Florida e sul Sud-Est degli Stati Uniti causando 45 morti, il giornalista ha salvato una donna rimasta intrappolata nella sua auto. Il video del salvataggio è diventato virale sui social.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, il meteorologo Bob Van Dillen (foto Instagram @bobvandillenhln); a destra, un fermo immagini del video del salvataggio (Fox Weather).

Bob Van Dillen è un meteorologo della Fox Weather, ma nelle scorse ore è diventato anche un eroe. Ieri, venerdì 27 settembre, mentre si trovava ad Atlanta per documentare la violenza dell'uragano Helene, che si è abbattuto sulla Florida e sul Sud-Est degli Stati Uniti, il giornalista ha salvato una donna che era rimasta intrappolata nella sua auto.

L'ha sentita gridare e chiedere aiuto mentre il livello dell'acqua continuava a salire e stava sommergendo il veicolo. Van Dillen ha chiamato il numero di emergenza 911 e ha spiegato in diretta di essere in attesa dei soccorsi. Ma, a causa delle condizioni meteo proibitive, questi tardavano ad arrivare.

Ed è a questo punto che ha messo giù il microfono, ha interrotto il collegamento e ha detto: "Vediamo cosa possiamo fare per aiutarla". Il giornalista ha deciso di immergersi, con l'acqua che gli arrivava fino al petto e, dopo aver lottato per un po' contro la corrente, è riuscito a raggiungere la donna, a caricarsela in spalla e a portarla in salvo.

La scena è stata ripresa dal cameraman che era insieme a lui e le immagini sono state condivise sui social da tanti utenti che hanno apprezzato la prontezza di spirito dell'uomo e il suo coraggio.

"La sentivo gridare, la sentivate anche voi. – ha detto Van Dillen in un'intervista – Mi sono detto: ‘So che siamo in diretta, ma non posso non fare nulla‘. Così mi sono tolto tutto e sono intervenuto".

Il bilancio dell'uragano Helene si è aggravato nelle scorse ore: almeno 45 persone, in cinque diversi Stati degli Usa, sono morte. L'uragano ha causato gravidanni, inondazioni e interruzioni di corrente. Oltre 3,2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità.

Secondo la Cnn, almeno 19 persone – tra cui due Vigili del fuoco – sono decedute nello Stato della Carolina del Sud, altre 15 hanno perso la vita in Georgia, otto sono morte in Florida, due in North Carolina e una in Virginia.