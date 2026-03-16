Una vittima di Epstein: “Mi mandò a Saint Tropez sullo yacht di Mohamed Al Fayed”

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Una vittima di Jeffrey Epstein ha raccontato di essere stata inviata dal finanziere pedofilo – nell'ambito dei suo traffici di minori – a Mohamed Al Fayed, celebre quanto controverso imprenditore egiziano noto soprattutto per essere stato il proprietario dei magazzini Harrods a Londra e del Ritz a Parigi, oltre che per il tragico legame con la famiglia reale britannica; suo figlio Dodi Al-Fayed, infatti, morì insieme alla Principessa Diana nell'incidente stradale del tunnel dell'Alma a Parigi, il 31 agosto 1997.

Ebbene, secondo quanto riferisce il Sunday Times Mohamed Al Fayed avrebbe abusato di una ragazza inviatagli da Epstein sul suo yacht. La donna, indicata con lo pseudonimo Natalie, ha affermato di essere stata presa di mira dal pedofilo americano all'età di 17 anni prima di essere "mandata" due anni dopo, nel 1997, al proprietario di Harrods.

Natalie sostiene di essere volata a Saint‐Tropez, sulla Costa Azzurra in Francia, dove sostiene che il miliardario, descritto come "un uomo molto più anziano", l'ha incontrata a bordo del suo superyacht Jonikal. La Princessa Diana e il figlio di Al Fayed, Dodi Fayed, furono fotografati su quello yacht nel 1997 pochi giorni prima di morire in un incidente d'auto. Natalie dice di non aver visto nessuno dei due durante la sua visita. E racconta che Al Fayed iniziò a dirle che voleva "provare cose nuove" con lei e che non le permise di lasciare la lussuosa imbarcazione.

Intervistata dal The Sunday Times, Natalie ha dichiarato che fu proprio a bordo dello yacht che il magnate abusò sessualmente di lei. "Mi sentivo come se fossi arrivata a un punto in cui mi ero abituata a questo trattamento", ha detto. La donna dice di aver capito solo di recente che era Al Fayed l'uomo che l'aveva abusata, quando ha visto una notizia su di lui online lo scorso novembre. Natalie, che proviene da un Paese in cui il defunto miliardario non è una figura molto nota, afferma di essere disposta a parlare con la polizia britannica. "Ero sicuramente su quella barca ed era sicuramente quell'uomo", ha dichiarato. "Ricordo il suo volto. Queste cose non si dimenticano", ha aggiunto.