"Un piano di vittoria" per porre fine alla guerra in Ucraina: Zelensky lo presenterà a Biden e Trump Il presidente ucraino non ha ancora reso noto il suo piano per una "pace giusta". Ma in un briefing con i media a Kiev, come riporta l'Observer, Zelensky ha detto che implica l'esecuzione di attacchi in profondità con missili occidentali all'interno della Russia, che Londra e Washington hanno finora rifiutato.

A cura di Biagio Chiariello

"Un piano di vittoria" per chiudere una volta per tutte la guerra in Ucraina e consentire di arrivare a una "pace giusta". E che, inoltre, permetta al presidente americano, Joe Biden, di "guadagnarsi un posto nella storia" dopo aver "rafforzato l'Ucraina", permettendo a Kiev di colpire la Russia con missili statunitensi.

Sarebbe questa la chiave , come riporta l'Observer, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky utilizzerà per illustrare al suo omologo statunitense il proprio piano per convincere Vladimir Putin a interrompere l'invasione cominciata due anni e mezzo fa. Piano che, a margine dell'Assemblea generale dell'ONU a New York, presenterà anche alla candidata democratica alle presidenziali di novembre, Kamala Harris, e al suo sfidante repubblicano Donald Trump, che probabilmente incontrerà giovedì o venerdì.

I dettagli, comunque, non sono stati resi noti, ma per Zelensky ciò che può davvero fare la differenza è consentire all'Ucraina di colpire Mosca in profondità con missili occidentali. Il Regno Unito si sarebbe anche detto in qualche modo favorevole, offrendo a Kiev la possibilità di utilizzare i missili da crociera Storm Shadow. A proposito di questi ultimi, dell'equivalente francese Scalp e del sistema Atacms statunitense, Zelensky ha detto che "non sono stati forniti nei numeri di cui abbiamo bisogno", affermando che i partner internazionali temono un'escalation con Mosca, timore che Kiev non condivide.

"Né gli Stati Uniti, né il Regno Unito ci hanno permesso di usare queste armi sul territorio della Russia, contro alcun obiettivo e a nessuna distanza", ha dichiarato il presidente ucraino ai cronisti a Kiev.

La Casa Bianca resta però titubante, e il primo ministro britannico, Keir Starmer, non è riuscito a convincere Biden durante l'incontro avvenuto a Washington la scorsa settimana. Il presidente USA potrebbe "cambiare idea", come ha fatto in passato. "Biden può rafforzare l'Ucraina e prendere decisioni importanti affinché l'Ucraina diventi più forte e protegga la sua indipendenza mentre è presidente degli Stati Uniti. Penso che sia una missione storica, dopotutto", ha aggiunto Zelensky.

Zelensky "molto probabilmente" incontrerà Donald Trump tra qualche giorno. "I nostri team sono in contatto. La cosa principale è avere tempo insieme. Non guarderò al futuro, ma penso che sarà importante per entrambi", ha sottolineato.