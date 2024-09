video suggerito

Cosa sono i missili Storm Shadows e perché sono così importanti per l'Ucraina Gli Storm Shadow sono già stati utilizzati nel Donbass occupato dai russi e in Crimea. A settembre del 2023 hanno colpito il porto di Sebastopoli, a dicembre quello di Feodosia. I missili cruise hanno anche attaccato diverse navi della flotta del Mar Nero.

A cura di Elisabetta Rosso

Tra i temi caldi dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Primo Ministro britannico Keir Starmer ci sono stati i missili Storm Shadow. La questione è: rimuovere o meno le restrizioni sull’uso da parte dell’Ucraina dei missili a lungo raggio. Al momento non è stata ancora presa una decisione. Gli Strom Shadow infatti sono da un lato un'arma strategica preziosa per Kiev, dall'altro il pretesto per far scattare un‘escalation del conflitto.

Kiev questi missili ce li ha già, eppure può utilizzarli solo sul territorio ucraino. Da mesi chiede che le restrizioni sull'uso dei missili forniti dall'Occidente vengano allentate, ma gli alleati al momento non hanno dato il via libera.

D'altronde la strategia dell'Occidente è stata chiara: fornire all'Ucraina i mezzi per difendersi evitando qualsiasi attacco che potrebbe portare a un coinvolgimento diretto. Per questo i missili Storm Shadow possono essere utilizzati solo sul territorio ucraino. E infatti Kiev finora ha attaccato gli obiettivi sul territorio russo utilizzando droni a lungo raggio, che però, come spiegato da Volodymyr Zelens'kyj, non sono sufficienti ed è facile intercettarli neutralizzando così l'attacco.

Cosa sono i missili Storm Shadow

I missili da crociera Storm Shadow hanno una gittata di oltre 250 chilometri. Sono armi strategiche in grado di colpire con precisione a distanza, quindi distruggere bunker, depositi di munizioni e accampamenti russi.

Ogni missile costa quasi un milione di dollari, per questo vengono utilizzati per portare avanti attacchi pianificati. Possono essere programmati con le coordinate dell'obiettivo e sono completamente autonomi. Non solo, in caso di ricalcolo le coordinate possono essere anche modificate in volo. I missili sono stati realizzati dal 1994 dalla Matra e attualmente commercializzati dalla MBDA, (il principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa per i settori dell'aeronautica).

Gli Storm Shadow sono già stati utilizzati nel Donbass occupato dai russi e in Crimea. A settembre del 2023 hanno colpito il porto di Sebastopoli, a dicembre quello di Feodosia. I missili cruise hanno anche attaccato diverse navi della flotta del Mar Nero.

Perché gli ucraini non possono usare i missili in Russia?

Questa settimana Vladimir Putin ha dichiarato che se l'Occidente consentirà a Kiev di usare armi a lungo raggio per colpire il territorio russo "cambierebbe in modo significativo la natura stessa del conflitto". Per il presidente russo sarebbe come se la Nato decidesse di entrare in guerra con Mosca. Questo porterebbe a un'inevitabile escalation della guerra.

“Significherebbe che i Paesi della NATO, gli Stati Uniti, i Paesi europei, sono in guerra con la Russia". Mosca prenderà “decisioni appropriate in base alle minacce che dovremo affrontare”, ha dichiarato Putin durante un'intervista trasmessa dalla televisione di stato.