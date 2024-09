video suggerito

Putin minaccia di nuovo la NATO: "Guerra se l'Ucraina usa i missili a lungo raggio" Il presidente russo Vladimir Putin è tornato a minacciare l'Occidente in una intervista: "Se Kiev userà i missili a lungo raggio occidentali significherà che i Paesi NATO sono in guerra con la Russia".

A cura di Ida Artiaco

"Se Kiev userà i missili a lungo raggio occidentali significherà che i Paesi NATO sono in guerra con la Russia, che prenderà di conseguenza decisioni appropriate". A parlare è il presidente russo Vladimir Putin che ieri sera è tornato a minacciare l'Occidente e l'Alleanza Atlantica. Lo ha fatto nel corso di una intervista che è stata ricondvisa su Telegram dal canale ufficiale del Cremlino.

"In questo caso – ha aggiunto il leader russo in riferimento ad una possibile guerra – tenendo conto del cambiamento della stessa essenza di questo conflitto, prenderemo le decisioni appropriate sulla base delle minacce che ci verranno rivolte".

Secondo Putin "non stiamo parlando di dare o meno agli ucraini il permesso di colpire il territorio russo. Gli ucraini lo fanno già con droni e altre armi. Qui si tratta dell’impiego di armi ad alta precisione di produzione occidentale. Il che è completamente diverso. Come qualsiasi esperto può confermare, l’esercito ucraino non è in grado di utilizzare quelle armi senza i dati di intelligence provenienti dai satelliti di cui l'Ucraina non dispone. I satelliti sono dell’Unione europea o degli Stati Uniti e solo soldati della NATO possono elaborarli per i missili. Ciò significa, ed è il punto fondamentale, che si sta decidendo della partecipazione diretta di soldati NATO al conflitto. Se accadesse Stati Uniti e Paesi europei sarebbero in guerra con la Russia".

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche il viceministro della Difesa russo, Alexander Fomin che, intervenuto al Forum per la sicurezza di Xiangshan, ha affermato che "i Paesi della NATO stano pianificando l'invio di truppe in Ucraina per costringere la Russia a negoziare sulla base della proposta di pace di Kiev. È un gioco pericoloso che potrebbe portare a uno scontro militare diretto fra due potenze nucleari", ha concluso.

Intanto, proprio a proposito dei missili a lungo raggio, è arrivata poco fa la notizia che Joe Biden sarebbe "sul punto" di dare all'Ucraina il via libera per usare queste armi all'interno del territorio russo, a patto che non utilizzi armi fornite dagli Stati Uniti. Lo riferiscono funzionari europei al New York Times. Tuttavia, la rete britannica ITV, citando fonti vicine al premier Keir Starmer, che oggi sarà alla Casa Bianca proprio per incontrare il presidente USA, ha affermato che Washington e Londra non intendono ancora autorizzare l'Ucraina ad utilizzare armi a lungo raggio occidentali per colpire obiettivi in territorio russo.