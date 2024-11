video suggerito

Un botto e poi odore di bruciato: passeggeri iniziano a vomitare. Aereo costretto a tornare indietro Il velivolo della Jet2 era decollato poco dopo le 23:45 di martedì sera da Antalya, in Turchia, in direzione Manchester, nel Regno Unito, ma ha dovuto cambiare rotta poco dopo a causa di alcuni "problemi tecnici", confermati dalla stessa compagnia aerea.

A cura di Biagio Chiariello

Un volo partito da Antalya, in Turchia, e diretto a Manchester, nel Regno Unito, è stato costretto a fare un'inversione a U dopo che un "forte botto" e un "odore di bruciato" hanno causato nausea e vomito a diversi passeggeri. Il velivolo della compagnia Jet2 è decollato poco dopo le 23:45 di martedì sera, ma ha dovuto cambiare rotta poco dopo a causa di alcuni "problemi tecnici".

"Molte persone erano spaventate… parecchi passeggeri vomitavano", ha raccontato una passeggera al Manchester Evening News. "Le persone sedute vicino all'ala sinistra guardavano fuori dal finestrino, vomitando e senza riuscire a mettere i piedi a terra. Non sono state fornite molte informazioni, e questo ha peggiorato la situazione", ha aggiunto la donna.

Il volo è tornato all'aeroporto di Antalya meno di 90 minuti dopo il decollo. "Possiamo confermare che il volo LS1702 da Antalya a Manchester ha seguito la procedura standard ed è tornato all'aeroporto di Antalya a causa di un problema tecnico", ha spiegato un portavoce della compagnia aerea in una nota di scuse ai passeggeri.

"L'aereo è atterrato in sicurezza e abbiamo organizzato la sistemazione in hotel per tutti i clienti durante la notte. Oggi riporteremo i clienti all'aeroporto di Manchester e, naturalmente, vorremmo scusarci per il ritardo nei loro piani di viaggio", ha aggiunto Jet2.

Il tragitto effettuato dal volo

