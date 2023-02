UK, ragazza trans accoltellata e uccisa in un parco, arrestati due 15enne Un ragazzo e una ragazza, entrambi quindicenni, sono stati arrestati in relazione all’omicidio della sedicenne trans Brianna Ghey a Warrington, nel Regno Unito.

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo e una ragazza, entrambi quindicenni, sono stati arrestati in relazione all'omicidio della sedicenne trans Brianna Ghey a Warrington, nel Regno Unito. Il corpo dell'adolescente è stato trovato sabato da alcuni passanti in un parco nel quartiere di Culcheth: la giovane era stata ripetutamente accoltellata e sfigurata e tutti tentativi di salvarle la vita si sono rivelati inutili. Brianna è stata dichiarata morta sul posto alle 15 dell'11 febbraio.

La polizia locale sta cercando di stabilire il movente dell'omicidio e risalire all'arma del delitto. Al momento, gli inquirenti non trattano il caso di Brianna come un crimine d'odio dettato dall'omofobia: in manette sono finiti un ragazzo e una ragazza di 15 anni. Ma cosa li ha spinti ad uccidere una loro coetanea?

Mentre la polizia indaga negli ambienti LGBTQ+ si fa strada l'ipotesi che il delitto di Brianna sia stato motivato dall'odio. In un editoriale pubblicato sull'Independent Robin Moira White, avvocata transessuale e attivista, parla di una "tragedia annunciata" indotta dalla propaganda omofoba costantemente condotta dai leader del partito conservatore, quello al governo.

"Sappiamo – scrive l'avvocata – dove ci portano le tattiche disumanizzanti, chi le usa e le ha usate nella storia. È usata in guerra, come la retorica russa sugli ucraini. Quando un ‘altro' non è più considerato "umano", allora è più facile ucciderlo o giustificare il bombardamento di case o strutture civili. Anche le persone trans lo sperimentano. Ci troviamo di fronte a giornalisti e politici che giocano a inserire le parole ‘trans' e ‘pedofilo' o ‘molestatore di bambini' nella stessa frase per impressionare chi li ascolta".

In questo contesto politico e sociale è stata assassinata Brianna, una ragazza molto attiva su TikTok, dove condivideva le sue passioni e il suo percorso di transizione con i suoi oltre 60mila followers. La sedicenne non aveva paura di dichiararsi orgogliosamente transgender: nei suoi video in cui metteva musica a tutto volume è possibile vedere come la ragazza si stava finalmente appropriando della sua femminilità. E forse sono stati proprio quei video a renderla un bersaglio.

Gli interrogatori dei due 15enni fermati avranno luogo nei prossimi giorni, e le indagini cercheranno di comprendere il reale motivo dietro a un gesto così efferato.