USA, dopo il ritrovamento di due prostitute morte arrestato potenziale serial killer Un uomo che recentemente ha confessato di aver ucciso due donne in Florida è stato identificato come "un potenziale serial killer" e arrestato.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo che di recente ha confessato di aver ucciso due donne in Florida è stato identificato come "un potenziale serial killer": Carlos Yadiel Baez-Nieves è stato arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado per gli omicidi della 41enne Fatia Flowers e della 44enne Nichole Daniels, delitti commessi nell'arco di circa un mese tra marzo ed aprile di quest'anno.

Secondo lo sceriffo della contea di Orange John Mina Baez-Nieves sarebbe un assassino seriale che avrebbe intenzionalmente preso di mira le vittime, entrambe vulnerabili ed entrambe prostitute: anche le circostanze della loro morte sono simili. Tutte e due infatti sono state caricate sul camion del killer, con cui hanno avuto un rapporto sessuale prima di essere strangolate e uccise. I corpi della 41enne e della 44enne sono quindi stati abbandonati nei pressi di un incrocio non lontano da casa di Baez-Nieves.

"Sono convinto che, attraverso la loro vigilanza, i nostri investigatori hanno impedito che Baez-Nieves diventasse un prolifico serial killer", ha detto lo sceriffo in una nota. "Baez-Nieves ha chiaramente preso di mira donne che pensava non sarebbero state mai cercate. Le ha uccise e gettate sul ciglio della strada come spazzatura. Ma i nostri investigatori sapevano che le vite di Fatia e Nichole erano importanti e che meritavano giustizia".

Lo sceriffo ha aggiunto che gli agenti sono riusciti a trovare e arrestare Baez-Nieves perché aveva cercato di vendere il suo camion dopo gli omicidi. Il Ford F-150 bianco era lo stesso veicolo che era stato avvistato mentre caricava Daniels in una stazione di servizio locale la notte prima che fosse trovata morta.