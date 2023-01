UK, dogsitter di 28 anni muore sbranata da otto cani Natasha Johnston, una dogsitter di 28 anni, è morta mentre portava a spasso un gruppo di cani.

A cura di Davide Falcioni

Natasha Johnston, una dogsitter di 28 anni, è morta mentre portava a spasso un gruppo di cani. La ragazza sarebbe stata sbranata dagli animali a Caterham, nel Surrey, lo scorso 12 gennaio: a ucciderla, in particolare, sarebbero stati otto esemplari tra i quali un leonberger, due bassotti, un cockapoo e un collie.

Stando a quanto riferisce il Telegraph, mentre Natasha cercava di respingere gli animali avrebbe intimato a due persone a cavallo che si erano imbattute nella scena di tornare indietro. Alcuni conoscenti hanno inoltre riferito alla polizia che, pochi giorni prima della sua morte, la dogsitter era "agitata e faticava a controllare" i cani affidati alle sue cure.

La notizia è stata riportata dopo che è emerso che un leonberger di 11 chili, che faceva parte del branco di animali, è apparso anni fa in un programma televisivo della BBC sui cuccioli problematici insieme alla sua Delia Lewis. Dopo il tragico incidente, la donna ha scritto sui social network che il suo cane risultava scomparso, circostanza che ha fatto temere che fosse stato proprio lui a lanciare l'aggressione alla 28enne.

A quanto pare Natasha era con otto cani. Una fonte vicina al caso ha dichiarato al Daily Mail: "Aveva troppi cani. Non si può avere il controllo con una tale quantità di cani. Se succede qualcosa, è come avere sette piccoli lupi che ti attaccano". Uno degli animali, riporta ancora il quotidiano britannico, avrebbe poco prima attaccato e morso un'altra donna che stava portando a spasso il proprio cane, che poi è fuggita ferita.

L'ispettore capo Josephine Horner ha dichiarato che si tratta di "un tragico incidente in cui una giovane donna ha perso la vita". Ora la parola passerà al medico legale del Surrey, le analisi forensi sono ancora in corso, ma la polizia del Surrey ha ribadito che non saranno avviate azioni legali in seguito all'attacco.