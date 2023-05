Ucraina, raid a Dnipro e Kiev. Esplosioni nella città russa di Krasnodar: “Abbattuto missile a Rostov” Esplosioni stanotte nell’oblast ucraino di Dnepropetrovsk e in particolare a Dnipro. Allarme antiaereo in altre 11 regioni, compresa quella di Kiev. Esplosioni anche nella città russa di Krasnodar, mentre Mosca ha fatto sapere di aver intercettato un missile ucraino sulla regione russa di Rostov.

A cura di Chiara Ammendola

Almeno quattro esplosioni sono state udite stanotte nell'oblast ucraino sudorientale di Dnepropetrovsk e in particolare nella capitale regionale Dnipro. L'allarme antiaereo è stato attivato in queste ore nella regione e in altri 10 oblast ucraini, compreso quello di Kiev. Esplosioni si sono verificate stamattina nel centro della città russa di Krasnodar, situata nel sud del Paese. Mosca ha fatto sapere di aver abbattuto un missile ucraino a Rostov.

“Il sistema di difesa aerea è entrato in azione vicino a Morozovsk, nella regione russa di Rostov, abbattendo un missile ucraino”, ha spiegato il governatore Vasily Golubev, esortando la popolazione a mantenere la calma. La regione meridionale russa di Rostov confina con le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nel Donbass. Secondo The Kiev Indipendent, il centro della città russa di Krasnodar, situata nel sud del Paese, sarebbe stato attaccato da droni: si tratta del terzo attacco dopo quello del 5 e del 4 maggio scorsi.

C'è stato di fatto un numero crescente di segnalazioni di attacchi all'interno del territorio russo nelle ultime settimane, tra cui, in particolare, un'incursione transfrontaliera nell'oblast russo di Belgorod da parte di due gruppi di militanti russi che affermavano di combattere dalla parte dell'Ucraina.

I raid russi continuano però in Ucraina: diverse esplosioni sono state segnalate anche nella città occupata dai russi di Berdiansk, nell'oblast meridionale ucraino di Zaporizhzhia. Le forze di Mosca avrebbero recentemente trasferito munizioni sul luogo dell'attacco. Kiev ha inflitto un "massiccio attacco" alla città, secondo funzionari filorussi locali. Berdiansk è sotto l'occupazione di Mosca da febbraio 2022 e si trova a circa 100 chilometri a sud della linea del fronte.

I funzionari ucraini chiedono ai residenti di non pubblicare foto o video di attacchi russi per non rivelare informazioni sensibili alla parte nemica. Mosca ha rilasciato 106 prigionieri ucraini catturati a Bakhmut. Proprio dalla città ucraina inizia il ritiro dell gruppo Wagner. “Il gruppo di combattenti della Wagner ha iniziato a ritirarsi da Bakhmut”: l'annuncio del capo e fondatore della milizia privata russa Prigozhin che ha postato su Telegram un video con saluti e strette di mano tra lui e i militari a volto coperto.

Intanto ieri il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha fatto sapere che "armi nucleari russe non strategiche sono in fase di dispiegamento in Bielorussia: Mosca e Minsk sono state costrette a prendere misure nella sfera militare-nucleare in risposta alle attività della Nato in quest'area".