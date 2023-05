Ucraina, nella notte esplosioni a Kiev. Media: “In Uk prima fase di addestramento piloti per F-16” Nella notte esplosioni a Kiev e in altri quattro oblast dell’Ucraina, con l’allarme antiaereo scattato in diverse regioni. La prima fase di addestramento dei piloti ucraini per gli F-16 si terrà nel Regno Unito, secondo i media statunitensi, che citano un portavoce del governo britannico.

A cura di Susanna Picone

Notte di esplosioni in Ucraina, nella capitale Kiev e almeno in altre quattro regioni secondo quanto segnalato dai media locali. Oltre che nell'oblast di Kiev ci sarebbero state esplosioni in quelli di Kharkiv, Leopoli, Rivne e Khmelnytskyi.

Nel corso della notte le forze russe avrebbero effettuato attacchi con droni a Kiev, lo spiegano funzionari ucraini che hanno anche detto che le difese aeree della capitale hanno "distrutto tutti" i velivoli nemici. Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, ha dichiarato che la Russia "ha nuovamente attaccato dal cielo" la capitale.

"Il nemico continua a utilizzare tattiche di attacco in diverse ondate, con intervalli tra gruppi di droni attaccanti”, il suo messaggio su Telegram. Gli attacchi sarebbero stati effettuati utilizzando droni Shahed di fabbricazione iraniana.

Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'abbattimento, da parte della difesa dell'Ucraina, di 36 droni russi di fabbricazione iraniana accusando Mosca di "continuare a terrorizzare l'Ucraina". "È stata una notte difficile. Il nemico ha usato 36 Shahed per continuare a terrorizzare l'Ucraina. Nemmeno uno di essi ha raggiunto l'obiettivo. Sono grato alle nostre forze di difesa aerea per il risultato del 100%", ha scritto.

Intanto, sarebbe pronta per partire nel Regno Unito la prima fase di addestramento dei piloti ucraini per gli aerei da combattimento F-16. Circa 20 piloti ucraini inizieranno un addestramento preliminare per l'utilizzo di caccia F-16 nel Regno Unito, secondo quanto riferisce Foreign Policy citando un portavoce del governo britannico.

"Si tratterà di un addestramento di base a terra dei piloti ucraini che saranno quindi pronti per un addestramento più specifico sugli F-16 o altro", così la fonte senza specificare l'inizio di tali operazioni.

All'inizio di maggio, il ministro degli Esteri ucraino Kuleba aveva detto che le consegne di F-16 a Kiev aiuterebbe l'Ucraina "a tenere le navi da guerra e gli aerei russi lontani dal corridoio del grano del Mar Nero”. Ieri il ministro della Difesa norvegese Bjorn Arild Gram ha dichiarato che Oslo sostiene l'addestramento dei piloti militari ucraini sugli F-16.

Durante il vertice del G7 a Hiroshima la scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Biden ha detto al presidente ucraino Zelensky che gli Stati Uniti, insieme ai loro partner, avrebbero lanciato un programma di addestramento per i piloti militari ucraini su aerei da combattimento di quarta generazione, tra cui F-16.