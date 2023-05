Dagli Usa via libera all’addestramento di piloti ucraini per caccia F-16. Zelensky: “Decisione storica” Il presidente Usa, Joe Biden, ha comunicato ai leader del G7 riuniti in Giappone il via libera della sua amministrazione all’addestramento di piloti ucraini per caccia F-16. Zelensky: “Ciò migliorerà notevolmente il nostro esercito nel cielo”.

Il presidente Joe Biden ha informato oggi i leader del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone, che gli Stati Uniti sosterranno uno sforzo internazionale per addestrare i piloti ucraini su moderni aerei da combattimento, tra cui gli F-16.

L'addestramento si svolgerà non negli Usa e al di fuori dell'Ucraina, ma in un sito in Europa. Si spera di iniziare l'addestramento già nelle prossime settimane, ma saranno necessari mesi per completarlo, si specifica ancora facendo capire che sono invece più lunghi i tempi per la decisione dell'effettiva fornitura dei caccia. Vi prenderanno parte addestratori americani insieme a quelli dei Paesi alleati, rendono ancora noto le fonti.

"Se l'addestramento avverrà nei prossimi mesi, la coalizione di Paesi che partecipano a questa iniziativa deciderà quando effettivamente fornire i caccia, quanti saranno e chi li consegnerà", ha spiegato un funzionario americano, sottolineando che "le discussioni sul miglioramento delle forze aeree ucraine riflettono il nostro impegno a lungo termine per l'autodifesa dell'Ucraina".

Nonostante gli Stati Uniti continuino ad essere riluttanti all'idea di inviare propri F-16 a Kiev, l'amministrazione Biden, riporta la Cnn, nelle scorse settimane avrebbe segnalato agli alleati europei che gli Stati Uniti erano disposti a dare il proprio assenso all'esportazione dei caccia di fabbricazione americana in Ucraina.

Tra i primi a commentare la notizia, il premier inglese Rishi Sunak. "Accogliamo l'annuncio che gli Stati Uniti approveranno l'addestramento dei piloti ucraini sui caccia F-16. Il Regno Unito collaborerà con Stati Uniti e Paesi Bassi, Belgio e Danimarca per fornire all'Ucraina la capacità aerea di combattimento di cui ha bisogno. Restiamo uniti", ha scritto su Twitter.

"Accolgo con favore la storica decisione degli Stati Uniti e del presidente americano Joe Biden di sostenere una coalizione internazionale di jet da combattimento. Ciò migliorerà notevolmente il nostro esercito nel cielo. Conto di discutere l'attuazione pratica di questa decisione al vertice G7 di Hiroshima", è stato il commento via Twitter del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il via libera di Biden all'addestramento dei piloti ucraini per gli F16.