Ucraina, bombe russe uccidono bimba di 22 giorni e fratello di 12 anni: 500 bimbi morti da inizio guerra Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 14 agosto: Zelensky promette giustizia per l’attacco mortale russo a Kherson che ha distrutto una intera famiglia tra cui una neonata di 22 giorni e il fratellino di 12 anni.

A cura di Antonio Palma

La guerra tra Ucraina e Russia continua a fare morti tra i civili senza risparmiare i bambini anche in tenerissima età. Una intera famiglia ucraina, tra cui una bimba di soli 22 giorni e suo fratellino di 12 anni, è stata sterminata nelle scorse ore da un missile russo caduto domenica sulla loro casa nel sud dell'Ucraina. Le bombe hanno colpito la loro abitazione nel villaggio di Shyroka Balka a Kherson, senza lasciare scampo a nessuno degli occupanti.

Zelensky promette giustizia per l'attacco mortale a Kherson

Sette in tutto le persone uccise nel bombardamento tra cui altri residenti del villaggio e il parroco, oltre ai genitori dei due bimbi. Altre 22 persone sono rimaste ferite. Nella serata di domenica, il governo locale di Kherson ha dichiarato che un nuovo attacco aereo e bombardamenti di artiglieria hanno ferito una donna di 31 anni e un uomo e danneggiato almeno 12 case nella città di Bilozerka. Il bombardamento è avvenuto il giorno dopo che Mosca ha accusato Kiev di "terrorismo", per quello che ha detto essere un tentativo di attacco missilistico sul ponte di Crimea che collega la penisola alla Russia, e ha scatenato la durissima reazione del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Tra le vittime c'era una bambina, di soli 22 giorni. Suo fratello, di soli 12 anni. Anche la madre Olesia, di soli 39 anni, è morta” ha detto Zelensky, condannando il "brutale" attacco e assicurando: “Non lasceremo nessuno dei crimini della Russia senza risposta". Il Presidente ha affermato che domenica ci sono state 17 denunce di bombardamenti nella sola regione di Kherson, nonché incidenti nelle regioni di Mykolaiv, Zaporizhzhia, Donbas, Kharkiv e nelle aree di confine nel nord-est dell'Ucraina. "Non c'è giorno in cui il male russo non riceva la nostra risposta del tutto giusta", ha detto Zelensky.

Oltre 500 bimbi morti in Ucraina, il più piccolo aveva meno di 48 ore

Purtroppo la morte dei due piccoli non fa che aggravare il tragico bilancio dei minori vittime della guerra in Ucraina. Secondo l'ufficio del procuratore ucraino, quasi 500 bambini sono stati uccisi e oltre 1.000 feriti da quando la Russia ha lanciato la sua invasione nel febbraio 2022. Cifre purtroppo solo approssimate a causa della difficoltà di raccogliere dati nelle aree distrutte dalla guerra e in quelle occupate dalle forze russe.

Secondo l’Onu, infatti, a giugno il numero dei piccoli uccisi era già attorno a 540 e 1050 i feriti in tutta l’Ucraina. Una mattanza che non risparmia i neonati. La più piccola vittima infatti aveva solo meno di 48 ore quando una bomba ha colpito l’ospedale in cui era nato nella cittadina di Vilniansk, a est di Zaporizhzhia, uccidendolo e ferendo la madre. Attualmente sono 7,5 milioni i bambini in grave pericolo di danni fisici ed emotivi in Ucraina, secondo le organizzazioni per i diritti umani. Save the Children sottolinea come gli attacchi aerei e le esplosioni abbiano danneggiato servizi essenziali come scuole e ospedali.

I russi bombardano Odessa

Intanto oggi nuovi bombardamenti hanno colpito la città ucraina di Odessa dove si è assistito a una notte di attacchi con droni e missili russi che hanno causato feriti e danni. Il comando delle forze armate ucraine nel sud ha affermato che le sue forze di difesa aerea hanno distrutto tutti i 15 droni e gli otto missili navali di tipo Kalibr che la Russia ha lanciato nel porto. Anche la vicina città portuale di Mykolaiv è stata presa di mira, con allarmi aerei che hanno suonato per tutta la notte.

