Ucraina, 007 inglesi sicuri: “Russi verso il ritiro da Kherson, situazione difficile per loro” Secondo l’Intelligence inglese, come rivela nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina, è possibile che i russi si ritirino da Kherson dove “è emersa una situazione difficile”.

A cura di Ida Artiaco

Le truppe russe sarebbero pronte a ritirarsi da Kherson, la città dell'Ucraina sud-orientale dell'omonima regione annessa alla Russia con il referendum di fine settembre, considerato illegale dalla comunità internazionale. È quanto hanno affermato analisti militari di Usa e Regno Unito basandosi sulle recenti dichiarazioni dei militari russi.

Nello specifico, nell'aggiornamento di oggi pubblicato su Twitter dall'intelligence della Difesa britannica, si ricorda che due giorni fa "il generale Sergei Surovikin, recentemente nominato comandante delle forze russe in Ucraina, ha rivelato ai media russi che "è emersa una situazione difficile nell'area di Kherson" e "ha approvato i piani precedentemente annunciati dalle autorità di occupazione per l'evacuazione della popolazione civile".

Secondo gli analisti di Londra, "l'annuncio di Surovikin che evidenzia le notizie negative sull'operazione militare speciale è particolarmente insolito". Per questo, è probabile che "le autorità russe stiano seriamente prendendo in considerazione un importante ritiro delle loro forze dall'area a ovest del fiume Dnipro". Per attuarlo, con i ponti danneggiati, probabilmente si utilizzarà il ponte temporaneo "completato nei giorni scorsi vicino a Kherson" oltre che "unità militari di traghetti su pontoni, che continuano a operare in diverse località".

Anche gli analisti dell'americano Institute for the Study of War ritengono che "le autorità russe stiano creando le condizioni informative per giustificare le previste ritirate russe e le significative perdite territoriali nell'Oblast" di Kherson, dove da ieri è iniziata l'evacuazione dei civili ("In un futuro molto prossimo inizierà la battaglia per Kherson – aveva scritto Stremousov, vice capo dell'amministrazione regionale, su Telegram – Si consiglia alla popolazione civile di lasciare l'area in vista delle imminenti feroci ostilità, se possibile, per non esporsi a rischi inutili"), ed è stata imposta per decreto firmato da Putin la legge marziale.

Dal canto loro, le truppe russe non vogliono cedere di un passo. "L'esercito russo combatterà fino alla morte a Kherson", è la sfida lanciata dalle autorità filo-Mosca che occupano la regione.