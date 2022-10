Ucciso per uno scambio di persona durante il suo matrimonio. Sposa fugge col vestito sporco di sangue Marco Antonio, 32 anni, è stato ucciso mentre si recava verso l’auto delle nozze a margine della cerimonia. L’omicidio è da inquadrare nella guerra che oppone i cartelli della droga della città di Carboca, in Messico. Colpita anche la sorella dello sposo.

È stato ucciso ‘per errore' durante il suo matrimonio. Marco Antonio, 32 anni, è stato freddato a colpi di arma da fuoco mentre camminava verso l'auto scelte per le nozze a margine della cerimonia nella chiesa Neustra Señora de La Candelaria di Caborca, in Messico. Si ritiene che il 32enne ingegnere informatico sia stato erroneamente preso di mira da alcuni membri del cartello della droga in guerra in città.

L'omicidio è avvenuto sotto gli occhi della novella sposa. Su internet hanno iniziato a circolare le foto della donna col vestito macchiato di sangue mentre veniva confortata da un parente. Anche la sorella di Antonio è stata colpita alla schiena, secondo i media locali.

Carboca ospita il famigerato cartello locale, gestito dal signore della droga Rafael Caro Quintero. La banda è attualmente in guerra con i Los Salazar per le operazioni di traffico di droga.

Testimoni in seguito hanno detto che gli spari provenivano da un unico uomo non identificato.

La procura ha riferito: "Le indagini indicano che l'attacco a Marco Antonio era diretto contro un altro individuo che si sposava contemporaneamente in un'altra città vicina". Ed effettivamente un altro sposo è stato colpito a colpi di arma da fuoco durante il suo matrimonio in una città vicina la stessa notte.

Il governatore dello stato Alfonso Durazo ha dichiarato: "Questo è stato un attacco che ha preso di mira un singolo individuo". Gli inquirenti comunque non escludono "nessuna pista". Verranno eseguite "tutte le analisi necessarie sul campo, al fine di chiarire completamente i fatti e trovare i responsabili per rendere giustizia alla vittima".