Uccise la moglie, la decapitò e fece a pezzi il corpo: Jared Dicus condannato a 40 anni di carcere in Texas In Texas un giudice ha condannato il 23enne Jared James Dicus a 40 anni di carcere dopo che il giovane si era dichiarato colpevole del femminicidio della moglie, Anggy Diaz, 21 anni, avvenuto nel 2023. Subito dopo l'arresto, la polizia non aveva reso noto il movente del delitto. "Qui combattiamo per le nostre vittime", ha detto il Procuratore distrettuale di Waller.

A cura di Eleonora Panseri

Jared Dicus e Anggy Diaz, 23 e 21 anni.

In Texas un giudice ha condannato il 23enne Jared James Dicus a 40 anni di carcere dopo che il giovane si era dichiarato colpevole del brutale femminicidio della moglie, Anggy Diaz, 21 anni, avvenuto nel 2023. Lo ha riferito l'Ufficio del procuratore distrettuale della contea di Waller.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la coppia si era sposata nell'ottobre 2022. L'ufficio dello sceriffo della contea di Waller ha ricostruito quanto accaduto il giorno dell'omicidio.

L'11 gennaio 2023 i genitori di Dicus avevano chiamato il 911 per segnalare un decesso nella loro proprietà, in una piccola baita vicino a Magnolia, una cittadina a circa 45 miglia da Houston.

Gli agenti giunti sul posto hanno raccontato di aver trovato Diaz morta, decapitata e smembrata. Dicus era stato dunque trattenuto sulla scena e, quando erano arrivati ​​i detective, aveva ammesso di aver ucciso la donna.

Era stato arrestato con l'accusa di omicidio per l'uccisione della moglie ed era stato condotto i prigione. La polizia non ha reso noto il movente del femminicidio.

I Procuratori avevano fatto sapere che durante la fase preliminare del caso "erano stati sollevati potenziali problemi di salute mentale in merito alla capacità dell'imputato di sostenere il processo". Ma un esame di competenza disposto dal tribunale aveva fugato questi dubbi.

A causa della natura gravissima del reato di cui è accusato, i pubblici ministeri hanno dichiarato che Dicus non potrà beneficiare della libertà vigilata prima del 2043. "La contea di Waller non tollera la violenza domestica", ha affermato in una dichiarazione il Procuratore distrettuale penale Sean Whittmore, citato da Usa Today.

"Crimini efferati come questo non rimarranno impuniti, – ha aggiunto – cercheremo giustizia e manderemo un messaggio ai responsabili: qui combattiamo per le nostre vittime".