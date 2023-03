Uccisa a scuola da uno studente, il marito balla per lei durante il funerale: “Era la nostra canzone” Agnès Lassalle è stata uccisa da uno dei suoi studenti nell’istituto di Saint-Jean de Luz, nel sud ovest della Francia. Durante l’ultimo saluto all’insegnante, il marito ha ballato per lei sulle note della loro canzone preferita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Agnès Lassalle è stata uccisa da uno dei suoi studenti lo scorso 22 febbraio. La docente di spagnolo che lavorava in una scuola privata cattolica di Saint-Jean de Luz, nel sud ovest della Francia, è stata accoltellata al cuore da un adolescente di soli 16 anni. Il giovane, affetto da problemi psichici, ha rivelato agli inquirenti di aver agito "su suggerimento di alcune voci" che nella notte gli avevano detto di uccidere l'insegnante di spagnolo.

La donna è stata accoltellata in classe, poco dopo la sua ultima lezione. Una sola coltellata al cuore che non le ha lasciato scampo. Gli altri studenti hanno allertato le autorità che, giunte sul posto, hanno bloccato gli accessi e le uscite all'istituto e hanno subito fermato il 16enne autore del delitto. Il ragazzo ha confessato l'omicidio e raccontato le dinamiche che lo avevano portato ad aggredire la docente senza alcun apparente motivo.

A distanza di circa una settimana dalla morte della professoressa Agnès Lassalle, sono stati celebrati i suoi funerali. Il marito ha ballato per lei sulle note di Love di Frank Sinatra, la canzone che erano soliti ascoltare insieme tra le mura domestiche.

Il video è diventato virale sui social network. Insieme al marito di Angès, hanno danzato anche molti altri amici e parenti della donna arrivati in chiesa per l'ultimo saluto. L'uomo ha spiegato di aver voluto ballare per l'ultima volta sulle note di quella canzone come gesto d'amore per la compagna defunta, un modo di ricordare la loro relazione e il loro matrimonio nei momenti belli che lo hanno caratterizzato.

La folla lo ha seguito per stringerlo in un "abbraccio" metaforico e dargli conforto in un momento difficile. Il ballo è stato filmato da alcuni cellulari e poi diffuso online, diventando così virale con migliaia di condivisioni in tutto il mondo