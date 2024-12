video suggerito

Uccide la moglie e i figli di 4 e 9 anni e poi si suicida: tragedia familiare in California Vinh Nguyen, 36 anni, avrebbe sparato e ucciso la moglie, Betty Pham, sua coetanea, e i figli di 9 e 4 anni. I loro corpi sono stati trovati in una casa di Milpitas, in California. Ogni membro della famiglia “aveva una singola ferita da arma da fuoco”, ha affermato la polizia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha sparato ai suoi due figli, alla moglie e poi si è tolto la vita in quello che le autorità non hanno dubbi a riconoscere come un caso di omicidio-suicidio. I quattro corpi sono stati trovati in una casa di Milpitas, in California, poco prima delle 21:00 di martedì 17 dicembre, ha confermato il capo della polizia locale, Jared Hernandez, in un comunicato stampa questa settimana. La scoperta dei corpi ha scosso profondamente la comunità locale, già colpita dalla gravità dell'incidente e dalla devastante tragedia che ha coinvolto una famiglia.

Stando a quanto ricostruito, Vinh Nguyen, 36 anni, avrebbe ucciso la moglie, Betty Pham, sua coetanea, e i figli di 9 e 4 anni. Ogni membro della famiglia "aveva una singola ferita da arma da fuoco", ha affermato la polizia, aggiungendo che "Nguyen è stato identificato come il sospettato responsabile" e sulla scena è stata trovata una pistola intestata a suo nome.

Le autorità hanno anche sottolineato che l'incidente sembra essere stato un atto premeditato, ma le motivazioni che hanno spinto Nguyen a compiere un gesto così estremo restano sconosciute.

Erano stati i parenti a dare l'allarme. Non avevano più notizie della famiglia da diversi giorni e così hanno chiamato la polizia per chiedere di effettuare un controllo.

"Siamo profondamente addolorati per questa tragedia", ha scritto Hernandez nel comunicato stampa. "La tragica perdita delle loro vite sarebbe stata evitabile, e invitiamo chiunque ne abbia bisogno a cercare supporto, affinché incidenti come questo non si ripetano" ha aggiunto.

La tragica scoperta ha messo in evidenza non solo la gravità del crimine, ma anche il senso di impotenza di chi, nonostante l'amore e l'affetto, non è riuscito ad intervenire in tempo per prevenire la tragedia.