Uccide la fidanzata e la figlia di 1 anno a colpi di pistola, poi si suicida: salva bimba di 5 anni Un uomo di 42 anni, Jamie Bell, di Franklin, nel New Hampshire (Stati Uniti), prima ha ucciso la compagna 35enne e la figlia di 1 anno e mezzo, poi si è suicidato con la stessa arma. Unica superstite è la figlia maggiore di lei, di 5 anni.

A cura di Ida Artiaco

Prima ha ucciso la fidanzata e la figlia di un anno e mezzo, poi con la stessa pistola si è suicidato. Tragedia a Franklin, nel New Hampshire (Stati Uniti), dove un uomo di 42 anni, Jamie Bell, ha sterminato la sua famiglia prima di togliersi la vita. Unica superstite, la figlia maggiore della donna, di 5 anni, viva per miracolo.

È successo sabato scorso e a confermare la dinamica del drammatico episodio sono state le autopsie sui corpi delle vittime, la 35enne Nicole Hughes e la figlia di un anno e mezzo, Ariella Bell. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni vicini, dopo aver udito degli spari provenire dall'abitazione della famiglia.

Le due sono state trovate senza vita nella loro casa a Elkins Street, colpite da diversi colpi di arma da fuoco. Anche la figlia di 5 anni che Nicole aveva avuto da una precedente relazione è stata trovata nella casa con una ferita da arma da fuoco al braccio destro e un taglio sulla schiena, ma è stata ricoverata in un ospedale in Massachusetts e non è in pericolo di vita.

Il cadavere dell'uomo, invece, che sarebbe fuggito subito dopo aver ucciso le due, è stato rinvenuto accanto al fiume Merrimack a Franklin: aveva un unico proiettile nel collo che si è autoinflitto, come emerso dall'esame autoptico. Le forze dell'ordine hanno spiegato che le indagini continuano, anche per capire il movente di quanto successo, ma la dinamica sembra ormai chiara: si ritiene che Bell "abbia sparato e ucciso entrambe prima di fuggire e poi togliersi la vita".