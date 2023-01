Uccide il figlio di 2 anni che cercava di difendere la madre poi nasconde il corpo in un parco Un uomo di 26 anni è stato arrestato in Connecticut dopo aver ucciso il figlioletto di 2 anni e aver occultato il cadavere in un parco di Stamford.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha ucciso il figlio di 2 anni e poi ha nascosto il corpo in un parco di Stamford, in Connecticut. L'uomo è stato arrestato dalla polizia locale nella giornata di martedì 3 gennaio per aver violato la libertà vigilata durante la notte. Dopo alcuni accertamenti, le forze dell'ordine hanno scoperto che l'uomo aveva appena nascosto il cadavere del figlioletto nel parco pubblico della città.

Stando a quanto reso noto, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo un violento litigio tra il 26enne arrestato e la compagna. Il killer stava minacciando la donna con un coltello e il piccolo, allarmato dalle lacrime della madre, aveva cercato di difenderla. A quel punto, il 26enne ha colpito il bimbo di soli 2 anni alla testa con un oggetto contundente. Dopo l'omicidio, l'uomo ha trasportato il cadavere fuori casa per nasconderlo nel parco di Stamford.

Il 26enne Ismalej Gomez era già stato incarcerato nell'agosto del 2021 per alcuni abusi sessuali perpetrati sul bimbo quando aveva solo 8 mesi. Dopo la condanna, l'uomo avrebbe dovuto scontato 60 giorni in prigione e tre anni di libertà vigilata. Nonostante il divieto di avvicinarsi alla compagna e al bambino, l'uomo era tornato a vivere poco lontano dall'abitazione familiare.

Le forze dell'ordine hanno rinvenuto il corpo del bimbo di 2 anni in una buca scavata dal 26enne arrestato. Ad allertare le autorità è stata la madre del piccolo che ha approfittato di un momento di distrazione del killer che la stava tenendo in ostaggio con una pistola.

Gli agenti hanno intercettato la macchina del 26enne e lo hanno fermato mentre stava cercando di guidare verso il West Virginia. Dopo aver arrestato l'uomo, le forze dell'ordine si sono fatte condurre nel parco dove era stato occultato il cadavere e dopo alcune brevi ricerche hanno individuato il luogo della sepoltura.