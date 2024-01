Turista trova diamante in un parco e diventa milionario: “Lo darò a mia figlia e alla mia fidanzata” Il francese Julien Navas è andato negli USA per assistere al decollo Vulcan Centaur. Poi ha deciso di recarsi al Crater of Diamonds State Park, un parco dell’Arkansas dove i visitatori possono cimentarsi nel cercare pietre preziose… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Julian Navas era arrivato negli USA dalla Francia per assistere alla partenza del razzo Vulcan Centaur dalla base di Cape Canaveral in Florida, vista la sua grande passione per lo spazio. Non potevo certo pensare di tornare a casa con un souvenir speciale dagli States: un diamante marrone circolare del peso di 7,46 carati.

Dopo il decollo, Julian aveva deciso di visitare il Crater of Diamonds State Park, un’area protetta nel sud-ovest dell’Arkansas, il cui nome è più che eloquente. È arrivato di buon’ora, ha noleggiato un kit per la ricerca dei diamanti e ha iniziato a scavare.

All’inizio della settimana aveva pure piovuto, quindi l’area del parco di 37,5 acri era fangosa e bagnata. "È un lavoro massacrante, quindi cercavo qualcosa che risaltasse…" ha detto l'uomo. Le forti piogge hanno però contribuito a lavare via la terra e a scoprire rocce pesanti, minerali e … diamanti.

E così Julian ha fatto l‘incredibile scoperta. "Sono così felice! Tutto quello a cui riesco a pensare è quando racconterò alla mia fidanzata quello che ho trovato," ha detto. Julian ha detto che avrebbe chiamato la sua scoperta proprio come la sua compagna, Carine.

Stando a quanto scrive La Vanguardia, quel diamante potrebbe renderlo milionario. Ma l'uomo ha detto di non aver alcuna intenzione di venderlo. Quando tornerà a casa, lo dividerà in due parti, in modo da poterne dare una alla fidanzata e una alla figlia. Poi porterà la bimba con lui per la prossima “grande avventura” al Crater of Diamonds State Park, in quello che ha definito “un luogo magico, dove il sogno di trovare un diamante può diventare realtà”.