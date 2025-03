video suggerito

Turchia, arrestato anche l'avvocato di Imamoglu: il sindaco di Istanbul denuncia accuse infondate L'arresto dell'avvocato di Imamoglu, Mehmet Pehlivan, accresce la tensione in Turchia, dove la repressione contro le opposizioni ha raggiunto nuovi livelli. Il sindaco di Istanbul denuncia accuse senza fondamento e chiede il rilascio immediato del suo legale, mentre il paese si trova ad affrontare una crescente ondata di proteste e arresti.

A cura di Francesca Moriero

La recente notizia dell'arresto di Mehmet Pehlivan, avvocato di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e figura di spicco dell'opposizione al presidente Erdogan, segna un nuovo capitolo in una serie di eventi che stanno scuotendo la Turchia. Imamoglu ha immediatamente denunciato le accuse contro il suo legale come "infondate", in un contesto politico già segnato dal suo stesso arresto e dalla crescente repressione contro le voci critiche al governo. Pehlivan è stato arrestato con l'accusa di istigazione a violenze contro le forze dell'ordine, ma il sindaco ha definito le accuse "false e prive di fondamento", sottolineando che si "tratta solo di un tentativo di indebolire l'opposizione politica".

Questo nuovo arresto arriva in un periodo particolarmente delicato per Imamoglu, che, a meno di un anno dalle elezioni presidenziali del 2028, rappresenta una delle figure più temute dal governo Erdogan. La sua destituzione e incarcerazione lo hanno trasformato ancora più in un simbolo della lotta contro il regime; l'arresto di Pehlivan appare tuttavia ora come parte di una strategia più ampia per indebolire l'opposizione e limitare l’influenza del sindaco di Instambul in vista delle elezioni future.

Il contesto dell'arresto e le conseguenze politiche

Imamoglu è diventato uno dei principali avversari politici del presidente turco: la sua crescente popolarità, che ha raggiunto picchi di consenso, lo ha reso infatti subito una minaccia concreta per il potere del governo. L'arresto di Imamoglu, con l'accusa di corruzione, ha sollevato forti critiche internazionali e alimentato la protesta interna; nonostante il clima di intolleranza crescente, Imamoglu ha tuttavia mantenuto una solida base di supporto popolare, che ora si sta mobilitando anche per chiedere la liberazione del suo avvocato. Il governo turco ha respinto ogni contestazione, sostenendo che le operazioni contro Imamoglu e i suoi sostenitori siano necessarie per "preservare l'ordine pubblico". La narrativa ufficiale si giustifica dunque come una risposta a presunti tentativi di destabilizzazione, ma le azioni contro l'opposizione sembrano essere parte di una strategia sistematica per soffocare la critica al regime.

Proteste e repressione: il clima di crescente tensione

L'arresto dell'avvocato Pehlivan ha scatenato nuove ondate di proteste in Turchia. Le piazze di Istanbul, Smirne e altre città sono da giorni teatro di manifestazioni contro il governo da giorni, prontamente represse dalle forze dell'ordine con l'uso di gas lacrimogeni, idranti e arresti. La violenza della repressione non si è però limitata solo ai manifestanti, ma ha coinvolto anche i media: numerosi giornalisti, fotografi e attivisti che cercavano di documentare le manifestazioni sono stati infatti arrestati. La libertà di stampa è stata poi progressivamente limitata, con numerosi canali televisivi e social media censurati. Le autorità giustificano queste misure come necessarie per contenere "messaggi di odio", ma è evidente che l'obiettivo, anche questa volta, è quello di reprimere ogni forma di dissenso. La Turchia ha già vissuto episodi simili dopo il fallito tentativo di colpo di stato del 2016, ma l'attuale escalation sembra essere una risposta più sistematica e duratura alla crescente opposizione.

Le reazioni internazionali e le preoccupazioni degli Stati Uniti

Il clima di repressione in Turchia sta attirando l'attenzione della comunità internazionale: Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, ha espresso preoccupazione per l’instabilità politica in Turchia, evidenziando come le tensioni interne possano avere ripercussioni sulla stabilità della regione: "Siamo preoccupati per l'instabilità in un paese che è un nostro alleato così stretto", ha dichiarato Rubio, sottolineando i rischi di isolamento internazionale per la Turchia se la situazione dovesse continuare a deteriorarsi.

L'impatto sulle elezioni e sulla scena politica turca

L'arresto di Imamoglu e la crescente repressione contro l'opposizione stanno avendo un impatto significativo sulle prossime elezioni presidenziali, previste per il 2028. Nonostante l'arresto e la detenzione, Imamoglu ha ricevuto un ampio sostegno dalla popolazione e dai suoi alleati politici, che lo vedono come il simbolo della resistenza contro il regime di Erdogan; la sua candidatura alle presidenziali è ormai insomma un obiettivo dichiarato del governo turco, che sta cercando in tutti i modi di minare la sua posizione. La solidarietà popolare sembra però crescere, trasformando la sua detenzione in un rallying point per l'opposizione.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la repressione del governo Erdogan riuscirà a soffocare la crescente ondata di discontento popolare, o se invece alimenterà ulteriormente le proteste e la resistenza contro il regime. Il clima di crescente tensione politica e sociale potrebbe segnare comunque un punto di non ritorno per il futuro della democrazia in Turchia, con effetti potenzialmente destabilizzanti non solo per il paese, ma anche per l’intera regione.