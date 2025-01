video suggerito

Trump: "Se il prezzo del petrolio cala, la guerra in Ucraina finirà. L'industria green un imbroglio" Il neo presidente statunitense Donald Trump al suo primo appuntamento internazionale al Forum economico mondiale di Davos: "Il Green deal un bluff, lasceremo che la gente compri le auto che vuole. L'Ue pagherà dazi e farò un taglio di tasse storico per gli Usa". Infine la promessa: "Avremo il campionato mondiale di calcio e anche i Giochi olimpici".

A cura di Antonio Palma

"Se il prezzo del petrolio cala, la guerra in Ucraina finirà", lo ha detto Donald Trump oggi intervenendo in videoconferenza al Forum economico mondiale di Davos nel suo primo appuntamento internazionale da nuovo presidente degli Stati Uniti. "Dovete abbassare il prezzo del petrolio. Sono sorpreso che non l'abbiate fatto. Se il prezzo del petrolio fosse più basso, la guerra fra la Russia e l'Ucraina sarebbe già finita" ha dichiarato infatti Trump, aggiungendo: "Chiederò all'Opec e a Riad di abbassare i prezzi del petrolio".

"Dobbiamo mettere fine alla guerra in Ucraina. Ci sono già stati milioni di morti come ai tempi della seconda guerra mondiale" ha spiegato il Presidente, aggiungendo: "Mi piacerebbe incontrare Putin presto. Dobbiamo mettere fine alla guerra orribile, i morti sono molti di più di quanto venga riportato, l'Ucraina è pronta a un accordo per la fine della guerra".

"Meno tasse e leggi, è iniziata l'età dell'oro"

Il neo presidente statunitense, accolto da un applauso, ha parlato del nuovo corso imposto dalla sua amministrazione al Paese ma anche di temi economici a livello mondiale. Gli Stati Uniti saranno "presto più forti, più ricchi e più uniti", e il pianeta sarà "pacifico e prospero grazie a quello che stiamo facendo e a quello che faremo" ha esordito Trump, aggiungendo: "La mia amministrazione ha dato il via a una rivoluzione del buon senso. È stata una settimana storica per gli Stati Uniti. È iniziata l'età dell'oro".

"Abbiamo ereditato 8 mila miliardi di dollari di sprechi di spesa pubblica, più eccessive regolamentazione, inflazione e prezzi alimentari che hanno sfondato il tetto. Il deficit è di 1.500 miliardi sopra quanto proiettato quando io governavo" ha poi accusato Trump, parlando della precedente amministrazione come "un gruppo di gente totalmente inetta".

L'ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha "perso completamente il controllo della situazione. "Hanno provocato la peggiore crisi inflazionistica nella storia moderna, determinando tassi di interesse record per noi e per il resto del mondo" ha attaccato Trump promettendo: "Chiederò che i tassi di interesse calino. Dovrebbero calare in tutto il mondo".

L’Ue pagherà dazi sulle merci

Per far ripartire l’economia il presidente promette di “eliminare 10 vecchie normative per ogni nuova legge" e "tagli massicci alle tasse non solo per società e produttori ma anche per lavoratori e famiglie”. “Venite a produrre in Americane vi daremo le tasse più basse del mondo, ma se non verrete a produrre i prodotti in America, dovrete pagare i dazi" ha avvertito rivolto ai presenti.

Trump ha inoltre evocato nuovi dazi per le merci dall’Ue. "Ho molti amici in Europa, so che sono frustrati perché ci vuole molto tempo per approvare leggi e regolamenti. L'Europa ci ha trattato molto male, con grandi tasse, molto sostanziali. Gli europei non prendono le nostre auto. Mettono dazi su cose che vogliamo fare: dazi non monetari, ma poi si aspettano di vendere le loro merci nel nostro Paese. Farò qualcosa in merito al nostro deficit commerciale con l'Ue. L'Europa dovrà pagare dei dazi. Quei soldi serviranno per abbassare il debito pubblico Usa" ha spiegato, proseguendo: "Voglio 15-16 miliardi da Apple e da Google, non dovrebbero farlo. Per quanto mi riguarda è una forma di tassazione e non dovrebbero farlo".

"Lasceremo che la gente compri le auto che vuole"

"Il Green deal lo chiamo il Green bluff, è un imbroglio. Negli ultimi 4 anni sprecati 8mila miliardi di dollari. L'industria green è un imbroglio. Lasceremo che la gente compri le auto che vuole" ha proseguito Trump, spiegando che l’America diventerà “una super potenza manifatturiera e la capitale dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute”. Infine la promessa: "Avremo il campionato mondiale di calcio e so che Infantino è in platea a Davos. E poi avremo anche i Giochi olimpici. L’America sarà più grande, Migliore e più forte che mai"