Guerra Ucraina, news in diretta sulla tregua: oggi telefonata Trump-Putin, Meloni riferisce in Parlamento in vista del Consiglio Ue

Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina: attesa per oggi la telefonata tra Donald Trump e Putin sulla guerra tra Mosca e Kiev. Al centro del colloquio, i territori e le centrali. Molte parti dell'accordo finale sono state concordate, secondo Trump, ma "molto resta ancora da fare". Secondo la Casa Bianca, la pace non è "mai stata così vicina". Zelensky chiede un rafforzamento dell'esercito.

Oggi Meloni riferisce in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo: all'ordine del giorno, la situazione in Ucraina e il riarmo.

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta:

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

6 minuti fa 08:37 Mosca: "Nella notte abbattuti 46 droni ucraini" Le difese aeree russe hanno abbattuto durante la notte 46 droni ucraini in quattro regioni del Paese: lo ha fatto sapere tramite Telegram il ministro della Difesa di Mosca. Quarantuno velivoli senza pilota sono stati distrutti sul territorio della regione di Belgorod, due sul territorio della regione di Bryansk, due sul territorio della regione di Kursk e uno su quello della regione di Orël. A cura di Gabriella Mazzeo 36 minuti fa 08:06 Usa su divisioni in Europa per la pace in Ucraina: "Noi parliamo con tutti" "L'approccio degli Stati Uniti nei confronti delle divisioni in Europa sull'Ucraina è sempre lo stesso: parlare con tutti" ha affermato la portavoce del dipartimento di Stato americano Tammy Bruce, in un briefing con la stampa. "Anche al G7 è stato così: si discute e si entra nel merito delle questioni", ha aggiunto la funzionaria. A cura di Gabriella Mazzeo 53 minuti fa 07:50 Guerra Russia-Ucraina, le ultime news: oggi telefonata Trump-Putin sulla pace Attesa per oggi, martedì 18 marzo, la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sugli accordi per la pace in Ucraina. "Molti elementi dell'accordo finale sono stati concordati – ha spiegato il presidente americano – ma molto resta ancora da fare. Migliaia di giovani soldati sono stati uccisi. Ogni settimana ci sono 2.500 morti tra i militari da tutte e due le parti. Questo deve finire ora. Aspetto con impazienza di parlare con Putin". Donald Trump ha annunciato l'imminente telefonata sul suo social, Truth. A cura di Gabriella Mazzeo