Meloni al Senato, in diretta le comunicazioni in vista del Consiglio Ue: “Sui dazi dobbiamo scongiurare guerra commerciale con gli Usa”

Meloni interviene alle 14:30 nell'Aula di Palazzo Madama, per le sue comunicazioni al Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.

La maggioranza di governo e Palazzo Chigi hanno lavorato fino all'ultimo per arrivare a una risoluzione unitaria, cercando di limare il testo ed evitare i temi più divisivi, viste le distanze che si registrano nel centrodestra sul riarmo. La scaletta del discorso e della risoluzione è stata dettata dall'ordine del giorno del Consiglio Ue, già deciso da tempo, che vede al centro la competitività e il bilancio pluriennale, con un confronto anche sull'Ucraina sul piano von der Leyen ReArm Europe: si parlerà quindi di competitività, Ucraina, difesa europea, migranti, Medio Oriente, quadro finanziario pluriennale, multilateralismo. Per quanto riguarda i due più delicati, Ucraina e difesa, da quanto si apprende Meloni ribadirà le posizioni assunte nell'ultimo periodo: ok all'invio di militari italiani a Kiev, ma soltanto in una operazione di peacekeeping che rientri nel quadro di una missione Onu; avanti con il sostegno all'iniziativa di pace portata avanti dall'amministrazione Trump, e al dialogo con gli Usa.

Più sfumata sarà invece la posizione di Melon sul ReArm Europe, un piano a cui mancano ancora dettagli decisivi, e che Fdi avrebbe voluto si chiamasse ‘Defend Europe'. Per quanto riguarda i dazi, Meloni continuerà a ripetere che va evitata la guerra commerciale con gli Stati Uniti.

La presidente del Consiglio Meloni "ribadirà la posizione tradizionale: rapporto solido con gli Usa, difesa dell'Ucraina, rapporto Europa-Stati Uniti che deve essere consolidato. Noi siamo convinti che sia giusto che Europa e Stati Uniti si incontrino attorno a un tavolo per risolvere anche i problemi, come quello dei dazi", ha detto ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

I partiti d'opposizione esprimeranno posizioni diverse, e ognuno presenterà la propria proposta. Il M5s, con una sua risoluzione, criticherà il piano ReArm Eu annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen, chiedendo di sostituirlo integralmente con un piano di rilancio della competitività e le priorità politiche dell'Ue come spesa sanitaria, istruzione, incentivi all'occupazione. Sull'Ucraina ribadiranno invece la necessità di una svolta diplomatica, conn il coinvolgimento nelle iniziative per la tregua di le Nazioni Unite e l'Unione europea. Una linea che dovrebbe portare con sé anche la sospensione della componente militare degli aiuti a Kiev e il rigetto dell'ipotesi di allargare all'Ucraina, Paese non Nato, la copertura dell'articolo 5 del trattato atlantico sulla difesa comune.

La contrarietà al riarmo sarà pure la posizione espressa da Avs, secondo cui "l'integrazione europea deve realizzarsi su welfare, lavoro e diritti, non sulla guerra e contro i migranti". Carlo Calenda ha fatto sapere che la risoluzione di Azione sarà identica a quelle su Ucraina e difesa approvate al Parlamento europeo lo scorso 12 marzo. Più Europa è schierata a favore del riarmo europeo e della prosecuzione del sostegno a Kiev, così come Italia viva. Più complicati gli equilibri all'interno Pd dopo giorni di tensioni seguiti alla spaccatura emersa la scorsa settimana nel voto all'Europarlamento, dove sono emerse due anime, una pro riarmo, quella dei ‘riformisti' e un'altra contraria al piano di Ursula von der Leyen, più vicina a Elly Schlein, che comunque crede nella necessità che si acceleri verso una difesa comune e una politica estera comune europea.

In ogni caso, almeno per oggi, la conta nell'opposizione sarà scongiurata visto che in Senato il voto della risoluzione di maggioranza precluderà quello su tutte le altre, che decadranno. Più complicata la questione domani, visto che a Montecitorio i documenti saranno messi tutti in votazione anche per parti separate.