Guerra Ucraina, news in diretta, ok di Kiev e USA a 30 giorni di tregua, dalla Russia massiccio attacco di droni

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di mercoledì 12 marzo. Kiev ha approvato la proposta americana per 30 giorni di cessate il fuoco nella guerra con Mosca, avanzata durante i negoziati di pace guidati dagli Stati Uniti a Gedda, Arabia Saudita. A questo punto è il Cremlino che deve dare il suo eventuale via libera alla tregua. Il presidente ucraino Zelensky, assente all'incontro (come Trump), spinge quindi gli Stati Uniti: "Devono convincere" Mosca ad accettare l'accordo. Il capo della Casa Bianca lancia la palla a Putin: "Spero sia d'accordo con il piano, parlerò con lui forse questa settimana".

22 minuti fa 08:16 Un morto nell'attacco con droni russo a Sumy Una persona è morta nell'attacco russo di questa notte sulla città di Sumy, nell'est dell'Ucraina. Lo riferiscono le autorità locali sui social, citate da Ukrainksa Pravda. La polizia regionale ha affermato che la vittima è un uomo di 32 anni. A cura di Davide Falcioni 46 minuti fa 07:52 Kiev: "L'assistenza alla sicurezza da parte degli USA è stata ripristinata" Il colonnello Pavlo Palisa, vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, ha reso noto che l'assistenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti all'Ucraina è già stata ripristinata. "Ho la conferma che l'assistenza alla sicurezza degli Stati Uniti è stata ripristinata. Gli accordi stanno iniziando a essere implementati. La lotta continua!", ha scritto Palisa, che faceva parte della delegazione ucraina a Gedda, su Facebook. A cura di Davide Falcioni 56 minuti fa 07:41 Colloquio telefonico tra i capi dei servizi segreti Russia e USA Il capo della Cia, John Ratcliffe, e quello dell'intelligence esterna russa (Svr), Serghei Naryshkin, hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale hanno concordato di mantenere "contatti regolari" tra loro "allo scopo di contribuire a garantire la stabilità e la sicurezza internazionale, nonché a ridurre lo scontro nei rapporti tra Mosca e Washington". Lo riferisce l'Svr in un comunicato ripreso dall'agenzia Tass. A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 07:26 Macron: "Bene i colloqui di Gedda. Ora la palla è nel campo della Russia" "Accolgo con favore i progressi compiuti nei colloqui tra gli Stati Uniti e l'Ucraina svoltisi oggi a Gedda, in particolare sull'idea di un possibile cessate il fuoco di 30 giorni. Ora la palla è chiaramente nel campo della Russia". Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron. "La Francia e i suoi partner – continua Macron – restano impegnati a favore di una pace solida e duratura, sostenuta da solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina". A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 07:25 Massiccio attacco di droni russi a Kiev, Kharkiv, Dnipro e Sumy Un attacco condotto dai russi con droni su larga scala ha colpito Dnipro, nell'Ucraina orientale. Lo ha denunciato su Telegram il governatore Serhiy Lysak parlando di danni a case e a una infrastruttura. Al momento non si hanno notizie di vittime. Un massiccio attacco con droni è stato inoltre lanciato su Kiev, Kharkiv e Sumy. Il sindaco della capitale, Vitaly Klichko, ha affermato sul suo canale Telegram che le difese aeree sono in azione. L'attacco russo arriva poche ore dopo i colloqui tra Usa e Ucraina in Arabia Saudita con una proposta di cessate il fuoco di 30 giorni da portare al tavolo della Russia. A cura di Davide Falcioni 1 ora fa 07:15 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi mercoledì 12 marzo Possibile svolta dai colloqui Usa-Ucraina a Gedda, raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 30 giorni. Rubio: "La palla è a Mosca". Intanto gli Stati Uniti riattivano gli aiuti militari per Kiev. Nella notte droni russi sulle città ucraine. Von der Leyen presenta il piano di riarmo al Parlamento europeo. A cura di Davide Falcioni