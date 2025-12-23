Trump ha viaggiato almeno 8 volte sul jet privato di Epstein. La Procura: “Più di quante pensassimo”

Donald Trump con la moglie Melania, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell

Donald Trump "ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di quanto fossimo a conoscenza)". Lo ha scritto un assistente procuratore degli Stati Uniti del Distretto meridionale di New York in un'e-mail datata 8 gennaio 2020, all'epoca del primo mandato di Trump alla casa Bianca. Informazioni che gettano nuova luce sul caso Epstein.

L'assistente procuratore: "Non volevamo che questo diventasse una sorpresa in futuro"

Secondo questa ricostruzione riportata dalla Cnn, dall'analisi dei registri di volo emergerebbe che negli anni Novanta l'attuale presidente degli Stati Uniti avrebbe viaggiato sul jet di Epstein almeno 8 volte.

Trump è stato elencato come passeggero su "almeno otto voli tra il 1993 e il 1996, inclusi almeno quattro voli su cui era presente anche (Ghislaine) Maxwell", si legge nell'email del scritta da un procuratore aggiunto degli Stati Uniti.

L'assistente procuratore continua: "Abbiamo appena finito di esaminare tutti gli atti (più di 100 pagine di testo molto breve), non volevamo che tutto questo diventasse una sorpresa in futuro".

Le novità scoperte riguardano un volo del 1993 in cui Trump ed Epstein sono gli unici due passeggeri registrati, mentre su un altro si aggiunge anche Maxwell, la compagna ventenne di Epstein. Un dettaglio importante, come sottolinea lo stesso assistente procuratore: "Su altri due voli, due dei passeggeri erano rispettivamente donne che potrebbero essere possibili testimoni in un caso Maxwell". La donna è stata condannata a 20 anni di carcere per traffico sessuale di minorenni.

Le autorità non hanno accusato Trump di illeciti penali legati al caso Epstein. Nonostante il tycoon abbia più volte dichiarato di essere sempre stato in pessimi rapporti con Epstein questi file contribuiscono a gettare nuova luce sulla loro relazione.

Chi sono le persone nelle nuove foto e file del caso Epstein

Nuove foto e file legati alle frequentazioni di Epstein stanno continuando a emergere. Dopo l'ex presidente Usa Bill Clinton ritratto in una piscina coperta accanto a una persona dal volto censurato, questa volta un altro inquilino della Casa Bianca è stato associato all'imprenditore condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, e suicidatosi in carcere nel 2019.

Con la pubblicazione dei file su Epstein dello scorso venerdì 19 dicembre, la pressione politica attorno a Donald Trump è tornata a salire. E nessuno del jet set degli anni Novanta sembra escluso dalle indiscrezioni che stanno filtrando: il linguista Noam Chomsky è ritratto su un aereo con Epstein, Bill Gates accanto a una donna dal volto oscurato e uno screenshot di una conversazione in cui si discute dell’“invio di ragazze”, complete di descrizioni dettagliate.