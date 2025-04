video suggerito

Trump cambia idea sui dazi alle auto e annuncia nuove tariffe su farmaci e chip I dazi americani potrebbero presto colpire prodotti farmaceutici e i semiconduttori, mentre sull’auto Trump si prepara all’ennesima giravolta. Il presidente americano ha spiegato che potrebbe rinviare le tariffe al 25% sull’industria automobilistica per dare tempo alle aziende di adattare le proprie catene di approvvigionamento. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

Il ciclone dei dazi potrebbe presto travolgere i prodotti farmaceutici. Ieri, Donald Trump durante un incontro nello studio Ovale con il presidente del Salvador ha ribadito che "in un futuro non distante" imporrà delle tariffe anche sui farmaci, dopo la decisione di esentare i prodotti elettronici provenienti dalla Cina.

Il Dipartimento del Commercio statunitense ha aperto un'indagine per determinare gli "effetti sulla sicurezza nazionale" dell'importazione di prodotti farmaceutici e semiconduttori. Si tratta di un primo passo per consentire all'amministrazione americana di estendere le sue politiche commerciali a questi due settori. "Noi non produciamo farmaci. Tutto quello che devo fare è imporre dei dazi", ha detto Trump, che si è definito una "persona molto flessibile". "Non cambio idea, sono flessibile", ha aggiunto.

L'indagine, che dovrebbe iniziare mercoledì, include anche le attrezzature e i macchinari utilizzati per produrre semiconduttori, oltre agli ingredienti necessari per la produzione dei farmaci e a qualsiasi prodotto che abbia un chip al suo interno. L'iniziativa è stata confermata al "New York Times" da uno dei portavoce della Casa Bianca. "Il presidente ha sempre parlato con grande chiarezza di quanto sia importante riportare qui le produzioni critiche per la sicurezza nazionale ed economica del Paese", ha aggiunto. Per giustificare le sue mosse Trump si avvarrà della sezione 232 della legge Trade Expansion Act del 1962, che consente al presidente di annunciare tariffe sui prodotti se viene dimostrato che il loro volume di importazione può mettere a rischio la sicurezza nazionale.

Inoltre, Trump ha suggerito che potrebbe sospendere i dazi del 25% sull'industria automobilistica precedentemente imposti per dare ai costruttori il tempo di riorganizzare le loro catene di approvvigionamento. "Sto valutando qualcosa per aiutare alcune case automobilistiche in questo", ha detto ai giornalisti riuniti nello Studio Ovale. Il presidente ha spiegato che i produttori di auto hanno bisogno di tempo per spostare la produzione da Canada, Messico e altri paesi. "Produrranno qui, ma serve un po' di tempo", ha spiegato.

Nel frattempo, Washington ha annunciato dazi al 21% sui pomodori provenienti dal Messico, rescindendo l'accordo bilaterale che consentiva l'importazione di questo prodotto in esenzione da tariffe. "Questo accordo non è riuscito a proteggere i produttori statunitensi dalle importazioni messicane a prezzi iniqui, e il Dipartimento del Commercio ha ricevuto numerose richieste di ritiro. Ciò consentirà ai produttori statunitensi di affrontare una sana concorrenza", ha dichiarato in una nota l'Agenzia per il Commercio Internazionale del Dipartimento del commercio. Secondo i dati del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, quasi tutte le esportazioni di pomodori del Messico sono destinate agli Stati Uniti, mentre secondo la Banca Mondiale, nel 2023 il Messico ha esportato negli Stati Uniti 1,8 milioni di tonnellate di pomodori, per un valore di 2,4 miliardi di euro.