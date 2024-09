Trump attacca Biden e Harris dopo l’attentato: “Per colpa della loro retorica mi sparano addosso”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

"Biden e Harris son una minaccia alla democrazia, non io", così Donald Trump ha attaccato la sua rivale alle presidenziali Usa e il Presidente statunitense dopo il presunto attentato contro di lui mentre stava giocando a golf nel suo campo a West Palm Beach, in Florida. Il tycoon ha accusato Biden e Kamala Harris di essere responsabile del tentato omicidio contro di lui a causa della loro retorica sulla minaccia alla democrazia americana.

In un'intervista all'emittente Fox news, Donald Trump infatti ha dichiarato che l'attentatore arrestato dalla polizia, il 58enne Ryan Routh, "ha agito sull'onda di un linguaggio altamente incendiario da parte dei democratici". Biden e la vicepresidente Kamala Harris "mi descrivono come una minaccia per la democrazia", mentre "raccontano agli americani di essere i leader dell'unità" ha spiegato Trump, proseguendo: "Usano un linguaggio altamente incendiario, anch'io so usarlo e molto meglio di loro, ma non lo faccio. In realtà loro sono l'opposto, sono le persone che vogliono distruggere il nostro Paese. Sono loro la vera minaccia".

Trump: "Ryan Routh ha creduto alla retorica di Biden e Harris"

Trump è stato portato via d'urgenza dal campo da golf del Trump International di West Palm Beach, in Florida, dopo che i servizi di sicurezza avevano scoperto un uomo armato tra i cespugli. Secondo l'accusa, aveva un fucile mitragliatore puntato attraverso la rete metallica del campo da golf oltre a una telecamera Go-Pro e due zaini. È scappato dalla scena ma è stato fermato e arrestato poco dopo in strada.

"Ha creduto alla retorica di Biden e Harris e ha agito di conseguenza", ha detto Trump a 24 ore dai fatti, aggiungendo: "La loro retorica sta facendo sì che mi sparino addosso, quando sono io quello che salverà il paese, e sono loro quelli che stanno distruggendo il paese, sia dall'interno che dall'esterno". "Si chiama nemico interno. Sono loro la vera minaccia. Mi attaccano con una combinazione di retorica e cause legali in cui mi coinvolgono" ha sottolineato l'ex Presidente, concludendo: "Con le politiche di Biden e Harris però all'esterno siamo deboli e fiacchi e non siamo più rispettati dal mondo".

L'attentatore di Donald Trump era al campo da golf da 12 ore

Intanto l'uomo sospettato di voler uccidere Donald Trump è stato accusato di crimini federali legati alle armi da fuoco. In particolare è accusato di possesso di un'arma nonostante fosse un condannato e il possesso di un'arma con numero di serie parzialmente cancellato. Lo riporta l'Associated Press. Secondo i documenti depositati dalle autorità in tribunale, il 58enne ha circolato nell'area vicino al club di golf dell'ex presidente per 12 ore prima di essere affrontato da un agente del Secret Service.

Ryan Routh

In Tibunale Ryan Routh ha riferito di guadagnare circa 3.000 dollari al mese ma di non avere risparmi e di possedere solo due camion del valore di circa 1.000 dollari. Routh ha riferito di avere un figlio di 25 anni, che in alcuni casi lo sostiene. Ora rischia 15 anni di carcere ma una nuova udienza è fissata a fine mese.