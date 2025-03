Guerra Russia – Ucraina, news in diretta, distrutta la logistica di Kiev nel Kursk, le truppe rischiano l’accerchiamento

"Questo dibattito è surreale e prematuro allo stesso tempo. Perché la tregua sarà figlia di condizioni che devono andare bene a tutti e quindi anche ai russi. Per rispondere alla domanda, su quel confine io presto o tardi vedo l'Onu. E l'Italia ha sempre partecipato alle missioni Onu". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato dal Corriere della Sera per la presentazione della sua autobiografia, rispondendo a una domanda sulla possibilità che prima o poi ci siano dei soldati italiani a presidiare il confine ucraino. "Non c'è nulla, dell'evoluzione della crisi ucraina da quando è stato rieletto Trump, che non avessi previsto da mesi e di cui non avessi parlato con Giorgia Meloni. Così come avevo previsto le mosse della Casa Bianca nel rapporto con Zelensky e con la Russia. Certo, i modi, quelli possono aver sorpreso anche me", afferma Crosetto.