Spari vicino a Donald Trump, lo staff della campagna elettorale: "L'ex presidente è al sicuro" L'ex presidente Donald Trump è stato portato "al sicuro dopo che sono stati sentiti spari nelle sue vicinanze". A dare la notizia è stato il portavoce della campagna del tycoon Steven Cheung in una dichiarazione. "Al momento non ci sono ulteriori dettagli", ha aggiunto. Secondo i media statunitensi, gli spari non sarebbero stati rivolti contro il tycoon.

A cura di Eleonora Panseri

L'ex presidente Donald Trump è stato portato "al sicuro dopo spari avvertiti nelle sue vicinanze". A dare la notizia è stato il portavoce della campagna del tycoon Steven Cheung in una dichiarazione. "Al momento non ci sono ulteriori dettagli", ha aggiunto Cheung.

Donald Trump al momento si trova in Florida, nell'area di Palm Beach, dove ha due proprietà. Secondo quanto riporta la Cnn, l'ex presidente stava giocando a golf al Trump International Golf Club di West Palm Beach. Il campo è stato immediatamente evacuato, secondo una fonte vicina a Trump riportata sempre dalla Cnn.

Secondo quanto riferisce il New York Post, citato dall'agenzia Reuters e che riporta fonti investigative anonime, Donald Trump non sarebbe mai stato effettivamente in pericolo e gli spari sarebbero avvenuti in un'area fuori dal suo club di golf, mentre lui stava uscendo all'esterno.

La sparatoria sarebbe avvenuta tra due persone, ma nessuna sarebbe stata intenzionata a colpire Trump, che stava in quel momento uscendo dal golf club e non sarebbe mai stato in condizioni di pericolo. L'area in cui è avvenuta la sparatoria è nota per essere ad alto tasso di criminalità, aggiunge ancora il New York Post.

"Il Secrete Service, insieme all'ufficio dello sceriffo di Palm Beach, sta indagando sulla minaccia alla sicurezza riguardante l'ex presidente Donald Trump accaduta poco dopo le 14 (ora locale, ndr). L'ex presidente è al sicuro", ha confermato il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi.

"Un AK-47 è stato trovato tra i cespugli, secondo le forze dell'ordine locali", scrivo invece su X Donald Trump jr, il figlio dell'ex presidente e attuale candidato repubblicano, che aggiunge: "Un sospettato sarebbe stato arrestato".

Il 13 luglio scorso Trump era stato colpito da un attentatore, Thomas Matthew Crooks, durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. L'ex presidente era rimasto ferito non gravemente a un orecchio.

In aggiornamento.