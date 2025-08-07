Trump apre a vertice con Putin e Zelensky: “Buona possibilità di un incontro” la prossima settimana

Trump ha dichiarato che c’è una “buona possibilità” di incontrare Putin e Zelensky la prossima settimana, dopo colloqui “molto positivi” tra il suo inviato e Mosca. Il vertice potrebbe segnare un passo decisivo verso un possibile cessate il fuoco in Ucraina.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che esiste una "buona possibilità" di incontrare i leader di Russia e Ucraina, suggerendo che un vertice trilaterale potrebbe svolgersi già la prossima settimana. La dichiarazione arriva a seguito di "colloqui molto positivi" tra il suo emissario Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin, avvenuti ieri a Mosca.

L’incontro Putin–Witkoff

Interpellato alla Casa Bianca sull'eventualità dell'incontro, Trump ha parlato di una "prospettiva molto positiva", pur senza offrire ulteriori dettagli. Un possibile summit rappresenterebbe un passo cruciale nei tentativi di fermare la guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca alla BBC, anche Mosca avrebbe espresso la volontà di incontrare il presidente americano. "È aperto a incontrare sia il presidente Putin che il presidente Zelensky", ha confermato il Cremlino, che in un comunicato ufficiale ha definito anche "costruttivi" i colloqui con Witkoff, segnalando che le parti si sono scambiate "segnali".

Il possibile vertice arriva in un momento molto delicato della guerra: mentre le forze russe continuano a bombardare l'Ucraina, la scorsa settimana Trump ha fissato un ultimatum – di appena 12 giorni – affinché Mosca accetti un cessate il fuoco, pena l’imposizione di nuove pesanti sanzioni economiche. Nel frattempo, la Casa Bianca ha già firmato un ordine esecutivo per applicare dazi aggiuntivi del 25% contro l’India, accusata di acquistare petrolio russo.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di aver parlato con Trump in merito alla visita di Witkoff a Mosca. Durante la conversazione, cui hanno preso parte anche leader europei, è stato ribadito l’impegno comune verso una soluzione negoziata. "Tutti sono d’accordo che questa guerra deve finire, e lavoreremo in tal senso nei prossimi giorni e settimane", ha scritto Trump su Truth Social. Nonostante le difficoltà diplomatiche e militari, il presidente americano continua a dichiararsi fiducioso. “Pensavamo di aver risolto la guerra più volte, e poi il presidente Putin esce e comincia a lanciare razzi su qualche città come Kiev, uccidendo un sacco di persone in una casa di riposo o chissà dove", ha ricordato.

Un vertice diretto con Putin e Zelensky potrebbe rappresentare la più grande occasione in oltre tre anni di conflitto per rilanciare il dialogo, dopo che tre precedenti tornate di negoziati a Istanbul si sono concluse senza risultati concreti. Resta da vedere se, questa volta, le "buone possibilità" evocate da Trump si tradurranno in una svolta reale.