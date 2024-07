video suggerito

Trovato morto a Tenerife, sul corpo di Jay Slater “ferite multiple dopo caduta”. La mamma: “Non ci credo” La polizia spagnola ha confermato grazie alle impronte digitali che il corpo senza vita trovato ieri sull’isola di Tenerife appartiene al 19enne britannico Jay Slater, scomparso circa un mese fa. La mamma: “Non riusciamo a crederci”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

279 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 19enne Jay Slater – Foto social

La polizia spagnola ha confermato che il corpo senza vita trovato nelle scorse nella zona di Masca, a Tenerife, appartiene a Jay Slater, il 19enne inglese di cui era stata denunciata la scomparsa circa un mese fa, precisamente il 17 giugno, durante una vacanza con gli amici sull'isola delle Canarie.

Secondo quanto riferito dalla Guardia Civil, sul cadavere del giovane, originario di Oswaldtwistle nel Lancashire, e ritrovato poco distante dal luogo dove il suo cellulare era stato localizzato l'ultima volta, sarebbero state trovate ferite multiple compatibili con la caduta da una zona rocciosa. "Le impronte digitali confermano che il corpo appartiene a Jay Slater e che la morte è dovuta a traumi multipli compatibili con una caduta nella zona montuosa", si legge in una dichiarazione ufficiale. Bisogna però attendere i risultati dell'autopsia per avere informazioni più precise su come e quando Jay sia morto. Entro una settimana la salma dovrebbe poter rientrare nel Regno Unito.

Jay Slater

In una dichiarazione, la madre del 19enne, Debbie Duncan, che è volata a Tenerife per cercarlo settimane fa, ha detto: "Non riesco proprio a credere che sia accaduta una cosa del genere al mio bellissimo ragazzo. I nostri cuori sono spezzati. È la notizia peggiore che potesse arrivarci".

Leggi anche Trovato il corpo di Jay Slater, il 19enne inglese scomparso durante una vacanza a Tenerife 29 giorni fa

Jay Slater si trovava a Tenerife per partecipare ad un festival musicale al nightclub Papagayo nella località di Playa de las Americas. Era stato visto per l'ultima volta mentre si accingeva a camminare da Masca, un villaggio nel nord-ovest dell’isola delle Canarie, dove era stato in compagnia di due uomini anche loro britannici, a Los Cristianos, nel sud, dove alloggiava, un viaggio che avrebbe richiesto circa 11 ore a piedi su un terreno accidentato. Alle 08:30 del 19 giugno ha telefonato a un'amica, Lucy, dicendo che sarebbe tornato nel loro albergo a piedi dopo aver perso l'autobus che lo avrebbe riportato a casa. Ma da lì si sono perse le tracce.