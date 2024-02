Trovato il corpo di un bambino sepolto nel cemento, era in un deposito: giallo negli Usa Giallo in Colorado (Usa), dove il corpo di un bambino è stato trovato sepolto nel cemento in un deposito mentre proseguono le ricerche della polizia di due minori scomparsi dal 2018. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giallo negli Stati Uniti dove nei giorni scorsi il corpo di un bambino è stato trovato sepolto nel cemento in un deposito nello Stato del Colorado, mentre proseguono le ricerche della polizia di due minori scomparsi dal 2018.

Secondo quanto riporta Sky News, gli agenti di Pueblo, cittadina di circa 110mila abitanti a 72 chilometri da Colorado Springs, hanno scoperto i resti del bimbo il 10 gennaio scorso durante lo sgombero del deposito dopo che l'affitto non era stato pagato.

Il corpo, ha affermato il sergente Franklyn Ortega, si trovava in un contenitore di metallo riempito di cemento. Gli agenti hanno raccontato di essere stati chiamati nella struttura, dopo che una persona ha trovato un contenitore di metallo “riempito di cemento indurito”. Una perquisizione del contenitore ha rivelato i resti del minore.

L’identità della vittima sarà rilasciata dal coroner della contea di Pueblo dopo che sarà avvisata la famiglia. Gli agenti non hanno rilasciato alcuna informazione sull'età del bambino o sulla data in cui si ritiene che sia morto.

Nel frattempo, sempre la polizia di Pueblo continua a cercare due bambini che avevano cinque e tre anni quando furono visti l'ultima volta nell'estate del 2018. Da allora non è stato trovato "alcun segno, alcuna indicazione" di Jesus e Yesenia Dominguez. Il primo avrebbe ora avrebbe circa 10 anni e la seconda 9, ha aggiunto la polizia, che non avrebbe fornito informazioni su come i due bambini potrebbero essere collegati al minore i cui resti sono stati ritrovati il mese scorso.

Ortega ha specificato al New York Times che, sebbene non fosse stata presentata alcuna denuncia riguardo ai due bambini scomparsi, la polizia era stata chiamata a fare controlli sull'assistenza sociale ai due ma non è mai riuscita a localizzarli. Due persone sono state sentite perché "informate sui fatti" ma nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati.

​