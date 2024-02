Trovati morti conduttore tv e il fidanzato steward, arrestato agente di polizia: “Uccisi per gelosia” Jesse Baird, 26 anni e noto conduttore tv, e il fidanzato Luke Davies, 29enne assistente di volo della compagnia Qantas, sono stati trovati morti in una zona di campagna a due ore da Sydney dopo che la loro scomparsa aveva tenuto col fiato sospeso tutta l’Australia. Per il duplice omicidio è stato arrestato un agente di polizia che aveva avuto una relazione con una delle vittime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Jesse Baird e il fidanzato.

Erano scomparsi da una settimana Jesse Baird, 26 anni e noto conduttore tv, e il fidanzato Luke Davies, 29enne assistente di volo della compagnia Qantas, quando i loro resti sono stati ritrovati in un'area rurale fuori Sydney. Un delitto che ha lasciato tutta l'Australia con il fiato sospeso e che ha fatto il giro del mondo.

Per il duplice omicidio è stato accusato un agente di polizia, Beau Lamarre-Condon, 28 anni ed ex blogger di celebrità. Il movente sarebbe di matrice passionale: il poliziotto pare avrebbe avuto in passato una relazione proprio con Baird. È stato lui ad indicare dove si trovavano i cadaveri dopo aver inizialmente rifiutato di collaborare alle indagini.

Secondo gli inquirenti la coppia sarebbe stata uccisa in un'abitazione del centro di Sydney prima di essere caricata in borse da surf e trasportata in una zona di campagna a circa due ore dalla città, a Bungonia, nel New South Wales.

Jesse Baird (Facebook).

Baird, che fino a dicembre è stato uno dei volti di Network 10, e il compagno erano stati visti insieme l'ultima volta il 19 febbraio scorso. I timori sul loro destino, dopo la denuncia di scomparsa, sono aumentati dopo che i loro averi insanguinati sono stati trovati in un container a Cronulla.

I test balistici hanno dimostrato che un proiettile trovato nell'appartamento corrisponde a quello di un'arma da fuoco in dotazione alla polizia. I corpi del giornalista e dell'assistente di volo non sono ancora stati formalmente identificati e sarà effettuata un'autopsia per confermare la causa della morte, ha dichiarato la polizia, che ha sottolineato la natura "privata dei delitti. Non si tratta di crimine di odio gay".