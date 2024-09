video suggerito

Trovano un topo vivo nel pasto di una passeggera: aereo costretto ad atterraggio di emergenza Un volo della Scandinavian Airlines (Sas) è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo che è stato trovato un topo vivo all'interno del pasto consumato a bordo da una passeggera. Il volo era partito dalla capitale norvegese Oslo ed era diretto a Malaga, in Spagna. L'atterraggio è stato effettuato a Copenaghen, in Danimarca.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un volo della Scandinavian Airlines (Sas) è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo che è stato trovato un topo vivo all'interno del pasto consumato a bordo da una passeggera. A dare la notizia è stata la stessa compagnia aerea in un comunicato.

Il volo era partito dalla capitale norvegese Oslo ed era diretto a Malaga, in Spagna. L'atterraggio di emergenza è stato effettuato a Copenaghen, in Danimarca. L'episodio è accaduto mercoledì 18 settembre, come si legge nella nota. I passeggeri del volo sono stati poi trasferiti a Malaga su un altro aereo.

La decisione, come spiegato dal portavoce della compagnia, Oystein Schmidt, all'agenzia AFP, è in linea con le procedure aziendali. "Secondo le nostre procedure, c'è stato uno scambio di aerei per un‘ispezione", ha spiegato ancora Schmidt. "Questo è qualcosa che accade estremamente raramente", ha assicurato.

"Abbiamo stabilito delle procedure per situazioni di questo tipo, che includono anche una verifica con i nostri fornitori per garantire che ciò non accada di nuovo", ha aggiunto. L'incidente non sembra abbia smorzato il buon umore dei passeggeri.

"Che ci crediate o no. Una signora accanto a me ha aperto il suo cibo e un topo è saltato fuori", ha scritto un altro passeggero, Jarle Borrestad, sulla sua pagina Facebook, con una foto che lo mostra sorridente accanto ad altre due donne, anche loro visibilmente divertite dallo strano episodio.

Di solito le compagnie aeree seguono severe procedure per quanto riguarda la presenza di roditori a bordo degli aerei, per evitare che i cavi elettrici vengano rosicchiati.

Si tratta del secondo incidente di viaggio causato da roditori in una settimana, come ricorda la Bbc. In Inghilterra pochi giorni fa un treno ha dovuto interrompere la corsa a metà viaggio dopo che due scoiattoli sono saliti a bordo ed entrati in una carrozza.