Troppa piogga in Norvegia, diga della centrale idroelettrica rischia crollo: “Valutiamo la demolizione” Troppa pioggia in Norvegia, la diga della centrale idroelettrica di Braskereidfoss rischia il crollo. Le autorità norvegesi stanno valutando di demolire un tratto della diga per evitare inondazioni nei villaggi vicini.

A cura di Gabriella Mazzeo

La diga di Braskereidfoss

Dopo giorni di piogge che hanno provocato frane e inondazioni nella Norvegia meridionale, le autorità hanno fatto sapere che intendono far saltare in aria parte di una diga a rischio crollo per evitare che le comunità a valle vengano sommerse.

La diga si trova sul fiume Glomma, il più lungo della Norvegia, arginato dalla centrale idroelettrica di Braskereidfoss, attualmente fuori servizio. Secondo la polizia norvegese, un'esplosione controllata prima del cedimento della diga permetterebbe alle autorità di controllare il flusso dell'acqua ed evitare inondazioni.

"In questi casi possiamo forse immaginare, nel peggiore dei casi, una sorta di onda anomala che scende lungo il fiume" ha fatto sapere la portavoce della polizia Merete Hjertø all'emittente norvegese NRK. Stando a quanto reso noto, però, non sarebbe ancora stata presa alcuna decisione definitiva sul da farsi.