Trainato in auto su un materasso, 14enne cade nel fiume in Francia e muore

Un ragazzino di 14 anni è morto a Briançon dopo che è finito in un fiume trainato da un'auto a bordo di un materasso. Lo ha annunciato oggi la Procura di Gap che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il conducente della vettura è un ragazzo di 18 anni e ha ammesso le sue responsabilità subito dopo il fermo di polizia.

L'automobilista sarà chiamato davanti al tribunale del comune francese per il processo. Secondo quanto ricostruito, la sera del 24 ottobre il giovane è scomparso nel torrente Cerveyrette durante un gioco con alcuni amici: il 14enne doveva infatti essere trascinato a bordo di un materasso dalla vettura guidata da un amico.

Il suo corpo è stato rinvenuto soltanto il giorno seguente, poco più a valle, nel comune di Briançon. Il 18enne ha ammesso quanto accaduto subito dopo il fermo di polizia, raccontando del gioco tra amici e ammettendo di essere stato al volante al momento della tragedia. Ulteriori informazioni arriveranno con il prosieguo delle indagini che puntano ora a chiarire la dinamica dell'incidente.

I soccorritori sarebbero stati allertati dagli amici del 14enne, ma sono riusciti ad arrivare nei pressi del torrente soltanto 24 ore dopo a causa delle condizioni impervie della strada dove si è verificato l'incidente. L'ipotesi di chi indaga è che il minore possa aver partecipato a una gara online con altre persone, prestandosi a un gioco social sulla quale le autorità stanno svolgendo tutte le indagini del caso.

Ulteriori informazioni potrebbero arrivare ascoltando le testimonianze delle persone che al momento dell'incidente stradale si trovavano insieme al 14enne e di quelle che hanno allertato i soccorsi dopo lo schianto. L'intervento delle autorità non ha purtroppo salvato la vita al giovane, che sembrerebbe essere morto sul colpo. Il suo corpo è stato recuperato soltanto 24 ore dopo il fatto.